Zelda - Tears of the Kingdom: Video mit Story-Zusammenfassung von Breath of the Wild

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

In Vorbereitung auf das am 12. Mai erscheinende The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom hat Nintendo of America eine Zusammenfassung der Story des Vorgängers The Legend of Zelda - Breath of the Wild veröffentlicht. Ihr könnt darin noch einmal erleben, wie die Verheerung Ganon Hyrule vernichtete und sich unser Held Link einhundert Jahre später aufmacht, das Königreich zu befreien und Ganon zu besiegen.