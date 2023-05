Spiele-Check von LRod

PC

Geht eine Mission schief, können die Teammitglieder verletzt oder getötet werden. Bei Ersteren hilft eine Krankenstation mit Ärzten, bei Letzteren ein Krematorium.

Theme Hospital trifft Stargate

Angriffe auf eure Basis laufen automatisch ab und sind bei weitem nicht so interaktiv wie bei Dungeon Keeper.

Forschen und Verteidigen

Auf der Sternenkarte verbindet ihr gegen Energie weitere Welten mit eurem Gate, um danach Einsätze zu starten. Der hier gezeigte benötigt besondere Ausrüstung für euer Team.

Fazit

Basenbau trifft Galaxieerkundung

Einzelspieler

Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 22,99 Euro für PC

In einem Satz: Aufbaustrategie mit interessanten Grundideen, die im Early Access aber noch deutlich ausgebaut werden müssen

In der Geschichte der Aufbauspiele wurde schon vieles simuliert, vom Krankenhaus bis zum Fernsehsender. Der Early-Access-Titelversucht sich nun an einer Forschungsstation, die über die namensgebenden Tore benachbarte Planeten erkunden kann. Ich habe den Sprung in die Welt von Exogate Initiative gewagt und verrate euch in diesem Check, ob ich euch dasselbe in der Early-Access-Fassung empfehlen würde.Bevor ihr eure Mitarbeiter auf ferne Planeten schicken könnt, müsst ihr euch zunächst um Unterkunft und Verpflegung kümmern: Jeder Mitarbeiter braucht schließlich ein Bett und einen Schrank, und auch eine Kantine sollte vorhanden sein. Platz für diese Räume schafft ihr im Stil des Klassikers: Auf einer großen weißen Fläche markiert ihr kleine Quadrate, die von euren Hilfsrobotern ausgegraben werden. Anschließend verwandeln dieselben Hilfsroboter die freien Flächen in Felder mit verfügbaren Räumen, wobei euch bei der Formgebung keine Grenzen gesetzt sind. Sind die zusammenhängenden Flächen groß genug, könnt ihr schließlich die benötigten Möbel, Forschungseinrichtungen und Lagerhallen bauen – oder besser gesagt, von den vielseitigen Robotern materialisieren lassen.Die Betten sind gemacht, aber das Personal ist noch nicht in Sicht. Zum Glück habt ihr eine professionelle Personalabteilung, die einfach eine Kampagne startet und wenige Tage später habt ihr die Wahl zwischen mehreren Bewerbern, die sich in ihren Charakterwerten und dem geforderten Gehalt unterscheiden. Wie zuletzt etwa bei der-Reihe könnt ihr deren Tagesablauf in eurer Basis in Echtzeit verfolgen und deren Bedürfnisse per Mausklick einsehen.Und wie finanziert ihr all diese Ausgaben eigentlich? Da ihr offenbar privatwirtschaftlich organisiert seid, müsst ihr euer Einkommen hauptsächlich durch Patente erwirtschaften. Praktischerweise sind Forscher die erste Art von Mitarbeitern, die ihr einstellt, und mit Hilfe eines schicken Labors und – endlich kommen die Exogates ins Spiel – erworbenem Wissen über außerirdische Welten erforschen sie neue Patente unterschiedlicher Qualität, die euch zwölf Monate lang ein monatliches Einkommen sichern, bevor sie ablaufen.Um fremde Welten zu erkunden, stellt ihr zunächst ein Team aus drei Mitarbeitern zusammen, die ihr auf einer schlichten Karte auf Missionen schickt, mit denen ihr aber nur gelegentlich per Funk interagiert, um einfache Entscheidungen zu treffen. Meist laufen die Missionen aber vollautomatisch ab. Vor allem über die Zusammensetzung des Teams könnt ihr Einfluss nehmen: Neben den genannten Forschern könnt ihr beispielsweise Soldaten mitnehmen, die euer Team vor Bedrohungen schützen. Dazu kommen Ärzte, Ingenieure oder auch Soziologen für die Kommunikation mit den Aliens, die ihr auf späteren Welten treffen werdet.Diese weiteren Klassen werden über den Forschungsbaum freigeschaltet, der ebenfalls neue Räume und verbesserte Ausrüstung für die bereits vorhandenen enthält, insgesamt aber relativ dünn ist. Die nötigen Forschungspunkte erhalten die Forscher auf ihren Missionen, was neben den ablaufenden Patenten ein weiterer Grund ist, regelmäßig Missionen durchzuführen. Da mit Ausnahme der seltenen Mineralwelten alle Welten nur einmal besucht werden können, müsst ihr immer weiter expandieren und die dafür notwendige Energieversorgung durch Generatoren in eurer Station immer weiter ausbauen. Durch das Auslaufen von Patenten steht ihr also immer unter Druck, die weitere Finanzierung des Ausbaus und natürlich der Gehälter eurer Angestellten zu sichern.Nicht vernachlässigen dürft ihr bei alledem die Verteidigung eurer Basis, denn im weiteren Spielverlauf werdet ihr auf Aliens treffen, die eure eigenen Exogates benutzen können, um eure Basis anzugreifen. Um den Schaden zu begrenzen, könnt ihr Kommandoposten und Waffenschränke für eure Soldaten in der Nähe des Gates platzieren. Alles andere läuft automatisch ab.Technisch hat Exogate Initiative noch mit kleineren Fehlern zu kämpfen. Auch gab es einmal Probleme beim Start des Spiels, die nur durch eine Neuinstallation behoben werden konnten. Insgesamt läuft das Spiel aber stabil.Die Idee hinter Exogate Initiative, ein Aufbauspiel mit Personalmanagement mit einer Basisverteidigung à la Dungeon Keeper zu kombinieren, ist interessant und kann etwas Spannung in den ansonsten etwas eintönigen Basisbau bringen. In der vorliegenden Early Access Version ist letzteres System allerdings noch zu rudimentär, um wirklich Spieltiefe zu vermitteln. Dafür fehlen noch weitere Verteidigungsbauten wie Fallen, Panzertore oder Verteidigungsanlagen.Eine ähnliche Kritik gilt für den Aufbaupart. Der grundlegende Gameplay-Loop ist durchaus motivierend. Um aber mit etablierten Titeln wie Two Points Campus mithalten zu können, muss in der Early-Access-Phase noch an den Inhalten gearbeitet werden. Die Anzahl der Räume ist noch zu gering, der Forschungsbaum zu klein und die Galaxiekarte bietet noch wenig Interaktionsmöglichkeiten. Auch eine Kampagne mit Szenarien oder dem Bau auf anderen Planeten, was auch optische Abwechslung in die derzeit etwas trist-weiße Umgebung bringen würde, gibt es noch nicht und nach dem ausführlichen Tutorial bleibt nur das freie Spiel. Die in der Roadmap angekündigten 4X-Elemente und weitere Inhalte haben aber die Chance, noch mehr Tiefe ins Spiel zu bringen.