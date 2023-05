Der Release ist nahe

Switch

Teaser Bald kehrt Link für sein neuestes Abenteuer auf die Switch zurück. Was wünscht ihr euch am meisten von der Fortsetzung?

Sechs Jahre nach The Legend of Zelda - Breath of the Wild steht der nächste Teil der Action-Adventure-Reihe an – und führt euch offenbar noch einmal in die selbe Welt, wie im direkten Vorgänger. Breath of the Wild hat die Reihe kräftig umgekrempelt und auf eine große Open-World gesetzt, in der ihr nicht mehr Tempel in mehr oder weniger fester Reihenfolge angegangen seid, um Schlüssel-Items zu sammeln. Stattdessen setzte Breath of the Wild besonders auf spielerische Freiheit, gab eurem Shiekah-Pad im Tutorial bereits alle zentralen Fähigkeiten und ließ euch die Zwischenschritte auf dem Weg zum Endboss frei angehen – und bot sogar die Möglichkeit, alles liegen zu lassen und sich direkt mit kaum Herzen und ohne nennenswerte Ausrüstung dem Bösen zu stellen, das Hyrule verheert.

In dieser Sonntagsfrage wollen wir wissen: Was spielt bei euren Erwartungen an die Fortsetzung die größte Rolle? Wählt dazu den Punkt, in dem ihr euch am ehesten wiederfindet aus der unten eingebundenen Umfrage. Euch fiel die Wahl schwer, dann erhellt uns doch in den Kommentaren, mit welchen Erwartungen ihr an das neue Zelda herangeht.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.