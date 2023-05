Mit Christian Genzel

PC MacOS

Teaser Anno 1997 kehrte Guybrush Threepwood zurück, im schicken Zeichentrick-Gewand, aber ohne Serienschöpfer Ron Gilbert am Steuer.

Ein wenig skeptisch war man ja schon, als fast sechs Jahre nach Monkey Island 2 die Piratenkomödie ohne ihren Erfinder Ron Gilbert fortgesetzt wurde. Doch den Projektleitern Larry Ahern und Jonathan Ackley gelang mit The Curse of Monkey Island ein inspirierter Nachfolger voller Gags, Puzzles und Karibikstimmung, der als letztes SCUMM-Adventure von LucasArts zugleich das Ende einer Ära signalisierte. Als die geliebte Elaine im wahrsten Sinne des Wortes zum Goldschatz wird, scheut Guybrush Threepwood weder Banjo- noch Beleidigungsduelle, um sie zu retten. Damit wir ordnungsgemäß in See stechen können, geht Gastveteran Christian Genzel für diese Episode an Bord. Der verschollene Seebär Jörg LeLanger meldet sich wenigstens bei den Hörerfragen zu Wort.

Folge 19-2023 (#319) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Gastveteran Christian Genzel hat eine Laufzeit von 1:39:14 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:43:03 Das alte Spiel: The Curse of Monkey Island

0:43:31 Beim dritten Teil der Adventure-Serie mussten sich Fans an neue Bedienung und Grafik gewöhnen. Humor und Spielwelt fühlten sich trotz Ron Gilberts Abgang angenehm vertraut an.

1:00:09 Kreativ und aberwitzig, ohne die Logik ganz aus den Augen zu verlieren: Trotz vereinfachter Bedienung gibt es reichlich knackige Puzzles. Am »Mega Monkey«-Schwierigkeitsgrad kann man sich die Goldzähne ausbeißen.

1:11:09 Zwischen zwei umfangreichen Inselkapiteln erwarten uns Seefahrten, Schiffsduelle und das reimende Comeback der Beleidigungsschwertkämpfe. Das letzte Kapitel versucht sogar das rätselhafte Ende von Monkey Island 2 zu erklären.

1:18:52 Ende der 90er-Jahre gab es bei der Lucasfilm-Abteilung ILM Pläne, einen Monkey-Island-Animationsfilm zu produzieren. Nach einigen Drehbuchansätzen versandete das Projekt jedoch.

1:25:50 Der historische Pressespiegel.