Xbox Series SSD: Preissenkung bei Seagate

Xbox X

Endlich sinken die Preise der offiziellen NVMe-SSDs für die aktuellen Xbox Series Konsolen. Microsoft hat die Preissenkung offiziell bekanntgegeben und in den USA bereits vollzogen. In Deutschland müsst ihr noch ein wenig auf Preisanpassungen warten, allerdings gab es auch schon gute Angebote. In Amerika kostet die 512 GB-Version 89,99 US-Dollar, 1 TB 149,99 US-Dollar und 2 TB jetzt 279,99 US-Dollar.

Die schnellen NVMe-SSDs werden einfach in eine Öffnung der Xbox Series geklickt und für das Abspielen von für Series X|S angepassten Spielen benötigt. Eine per USB verbundene SSD, egal welcher Geschwindigkeit, reicht nicht aus. Ansonsten hilft nur ein NVMe-Adapter für das Anschließen einer einer kompatiblen Festplatte. Von anderen Herstellern gibt es für vergleichbare Platten nur Ankündigungen. Auf dem deutschen Markt für diese speziellen NVMe-Speicher ist aktuell nur Seagate vertreten.