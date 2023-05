Amnesia - The Bunker: 10 Minuten Gameplay veröffentlicht

Noch drei Wochen bis Release

PC XOne Xbox X PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Amnesia - The Bunker setzt Frictional Games eine bekannte Horror-Serie fort, deren Erstling Amnesia - The Decent eine moderne Spielart der Horror-Games popularisierte, in denen ihr euch nicht gegen die Monster in der Welt wehren könnt, sondern weglaufen oder euch verstecken müsst. The Bunker schließt an die Anthologie-Natur der Reihe an: Wieder gibt es eine neue Hauptfigur und ein neues Szenarion. Genauer gesagt spielt ihr den französischen Soldaten Henry, der durch die Schützengräben des ersten Weltkriegs irrt. Dort erwartet ihn nicht der übliche Horror des Krieges, denn plötzlich scheinen alle Menschen wie verschwunden und etwas Monströses macht Jagd auf ihn.

Nun veröffentlichte der schwedische Entwickler zehn Minuten an unkommentiertem Gameplay-Material aus The Bunker, in dem Henry direkt zu Beginn einmal das Zeitliche segnet. Danach seht ihr, wie die Figur einen Weg zu einer Funkstation sucht und dabei immer wieder auf eine Dynamo-Taschenlampe zurückgreift, die zwar Licht spendet, aber durch den Handantrieb Krach verursacht. Auch wird prominent gezeigt, dass der Hauptcharakter in The Bunker diesmal sehr wohl bewaffnet ist, als er seinen Revolver nachlädt. Doch bringt er dem unglückseligen Henry auch etwas? Als der erste Schuss fällt, endet der Trailer.

Amnesia - The Bunker soll auf eine halboffene Welt setzen, die euch mehrere Lösungswege offen hält und wird am 23. Mai 2023 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.