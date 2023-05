Redfall: Xbox-CEO Phil Spencer äußert sich zu vernichtenden Kritiken

"Keine Frage von Verschiebung"

Teaser Xbox-Chef Phil Spencer zeigt sich enttäuscht, verteidigt aber Entscheidung von Zenimax, Arkane etwas für das Studio ungewöhnliches entwickeln zu lassen.

Der neueste Titel von Prey-Entwickler Arkane Austin stellt weder Fans der Immersive-Sim-Stärken des Studios noch Freunde von Koop-Looter-Shootern zufrieden. Die Vampirjagd Redfall besitzt aktuell einen Metacritic-Score von 57 und rangiert bei Steam nach über 1200 Rezensionen bei "größtenteils negativ". Neben den getroffenen Design-Entscheidungen mischt dabei auch Ärger über den technischen Zustand des Spiels wie häufigeren Aussetzern der Gegner-KI mit, insbesondere auf dem PC sorgt auch die Performance für Frust.

Der Kanal Kinda Funny Games hatte nun einmal mehr im Format X-Cast Phil Spencer zu Gast, CEO der Xbox-Sparte von Microsoft zu Gast, der sich ausgiebig zu dem Echo zu Redfall äußerte. Spencer gibt sich selbst enttäuscht, dass die Xbox-Community enttäuscht vom Spiel ist. Er führt unter anderem aus, dass eine Verschiebung bei Redfall nicht unbedingt geholfen hätte. So habe man schließlich auch Starfield und Halo verschoben, wenn die Produktionszeit nicht ausreiche, die anvisierte Vision des Titels zu liefern. Wobei Halo Infinite (im Test, Note 8.0) vielleicht nicht das beste Beispiel ist, gab es doch nach dem Release Verschiebungen für das Nachreichen des traditionellen Forge-Modus und der angedachte Splitscreen-Koop wurde ganz eingestellt.

Spencer leitet in Bezug darauf aber dazu über, dass das eigentliche Problem von Redfall nicht Bugs, sondern die Umsetzung der Vision sei. Denn nicht nur bei Redfall gelte:

"Wenn es um die Ausführung eines Spiels durch ein Team geht: Wir hatten eine kreative Vision und haben wir diese Vision durch das geschaffene Spiel umgesetzt? Wenn die Antwort nein ist, ist das keine Frage von Verschiebung."

Ebenso führt Spencer aus, dass Redfall sich bereits in Arbeit befand, als man Bethesda übernahm und seitens der neuen Mutterfirma wohl nicht genug Unterstützung für das Projekt geleistet wurde. Den Schluss, den Spencer daraus zieht ist daher: Seine Sparte müsse sich besser in die Produktion von Titeln einbringen, die mitten in Entwicklung sind, wenn sie von Xbox übernommen werden.

Spencer nennt sich andererseits einen großen Unterstützer von Arkane Austin und verteidigt auch die Entscheidung von Bethesda, das Studio einen Titel in einem Genre machen zu lassen, dass man gar nicht damit in Verbindung gebracht hätte und verweist dabei auf andere Ausreißer Sea of Thieves von Rare, Grounded von Obsidian oder (ebenfalls vor der Bethesda-Übernahme schon in Arbeit) Hi-Fi Rush (im Test, Note 8.5) von Tango Gameworks.