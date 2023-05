Mord im Orient-Express: Hercule Poirot im Smartphone-Zeitalter

Poirot macht auf Sherlock Holmes

Teaser Für gute Krimi-Adventures ist Benjamin immer zu haben Bei Publisher Microids konnte er das eben angekündigte Mord im Orient-Express spielen und das wirkt vielversprechend.

Ich würde ja nur zu gerne meinen Text mit „Der französische Detektiv Hercule Poirot“ beginnen und dafür gleich ein empörtes „Ich bin Belgier!“ kassieren. Heutzutage würde ich die angesäuerte Korrektur von Poirot natürlich eher per Messenger erhalten, würde der von Agatha Christie erfundene Belgier(!) denn aus unserer Zeit stammen. Doch Moment, in Mord im Orient-Express ist das ja tatsächlich der Fall. Microids Studio Lyon verlegt die Handlung nämlich kurzerhand ins Jahr 2023 und sorgt mit einer spielbaren Nebenhandlung gleichsam dafür, dass ihr nicht nur innerhalb der Waggons des legendären Luxuszugs unterwegs seid.

„Switch ist Leadplattform“

Mord im Orient-Express hat mich beim Line-Up-Event von Microids gleich in doppelter Hinsicht überrascht. Zum einen, da das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret angekündigt, aber gleich spielbar war. Zum anderen, lief es von allen anspielbaren Titeln als einziges auf der Switch. Der Grund ist aber noch etwas außergewöhnlicher, denn auf Nachfrage berichtet mir der Producer, dass die Switch Leadplattform sei – das Spiel soll im vierten Quartal 2023 aber auch für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Seine Begründung für diesen Schritt leuchtet ein: „Wir glauben, auf der Switch die größte potenzielle Käufergruppe vorzufinden.“ Zudem sei würde bei vielen anderen Multiplattform-Titeln die Switch oft stiefmütterlich behandelt und würde selten das Maximum aus der Nintendo-Konsole herausquetschen.



Ob Mord im Orient-Express dieses Optimum tatsächlich herausholt, mag ich noch nicht abschließend bewerten. Der Grafikstil gefällt mir aber schon mal ziemlich gut, wobei sich die Macher recht eindeutig auch visuell von Sidney Lumets Verfilmung des Stoffs aus dem Jahr 1974 haben inspirieren lassen. Sogar Hercule sieht der von Albert Finney verkörperten Version der Spürnase auffällig ähnlich. Und trotzdem es sich um eine noch längst nicht finale Version handelt, läuft das Spiel schon jetzt recht sauber. Unfertig kam lediglich noch die Sprachausgabe daher, bei dem unter anderem die Dialogzeilen von Poirot noch von einer Computerstimme gesprochen wurde, die nicht mal den Namen des Meisterdetektivs richtig betonen kann. Aber das soll natürlich keine Kritik sein, sondern lediglich zu Bemerkung hinleiten, dass das Spiel auch komplett auf Deutsch lokalisiert wird. Aber nun denn, was erwartet euch eigentlich genau und wie spielt sich das?

Die Entwickler verlegen die Handlung ins Jahr 2023. Abgesehen von einem defekten Smartphone am Tatort, bemerkt man davon im Zug aber bislang nicht viel.

Auf den Spuren von Frogwares

Das von Microids internem Lyon-Studio produzierte Mord im Orient-Express weckt auf den ersten Blick vor allem Erinnerungen an die jüngeren Sherlock Holmes-Spiele von Frogwares. Ich bewege mich mit Poirot aus der Third-Person-Perspektive durch zu Zug, der wie im Roman aufgrund einer Schneeverwehung mitten auf der Strecke stehenbleibt. Ich untersuche den Tatort des bereits ermordeten Reisegasts nach Hinweisen, wobei ich auch mal Objekte vor meinen Augen rotieren muss, um eine bestimmte Spur zu entdecken, und studiere seine Post. Ich führe Multiple-Choice-Dialoge mit dem anwesenden Arzt, um mehr über ihn und seine Erkenntnisse zu erfahren. In minispielartigen Einlagen muss ich die korrekten Schlüsse ziehen, was in der Kabine vorgefallen ist. Draußen im Schnee sind keine Fußspuren zu erkennen, also muss der Täter sich noch im Zug befinden. Da der Schaffner die von innen verriegelte Tür aufbrechen musste, um in das Schlafabteil des Opfers zu gelangen, muss der Mörder durch die andere Tür hinein und wieder heraus gekommen sein. Das Ziehen der Schlüsse – wobei ihr stets die richtigen herleiten müsst, also nicht etwa wie in Crimes and Punishment am Ende auf den falschen Täter zu kommen könnt – funktioniert nicht ganz so wie das Deduction Board aus den Sherlock-Holmes-Spielen. Aber die sogenannten Mind Maps sind ihm den bisherigen Eindrücken nach prinzipiell sehr ähnlich.



Parallelen zu Sherlock lassen sich auch in einem Erinnerungsspielchen mit dem Arzt erkennen. Denn um festzustellen, ob er wirklich Arzt ist, muss ich sowohl meine Beobachtungen an ihm als auch das, was er auf meine Fragen antwortet, verbinden, um seine Glaubwürdigkeit einschätzen zu können. Das alles spielt sich in dem von mir gespielten dritten Kapitel ab (das Spiel dürfte also vermutlich auch mit Abschnitten am Bahnhof in Istanbul beginnen) und fällt noch ziemlich leicht aus. Im späteren Verlauf verspricht Microids aber, dass es kniffliger werden wird.

Trotz 3rd-Person und minispielartigen "Mind Maps" a la Sherlock Holmes, ist Mord im Orient-Express ein klassisches Adventure mit Rätseln, Multiple-Choice-Dialogen und Co.

Ein Detektiv, eine Mord, eine neue Nebenhandlung

Obgleich die Entwickler die Handlung in die heutige Zeit verlegen, wirken der Zug und die Art, in der die meisten anderen Gäste und vor allem das Personal gekleidet sind, bislang nur begrenzt modern. Das ist im Teil mit Poirot gewiss auch so beabsichtigt, wenngleich es in den Dialogen immer wieder Anspielungen auf bedeutende Ereignisse der letzten paar Jahrzehnte geben wird, von denen Agatha Christie ihrerzeit noch nichts ahnen konnte. Moderne Handy-Funktionen und Co. werden vermutlich vor allem in den Abschnitten mit Joanna Locke stärker ins Zentrum rücken. Kenner des Romanvorlage, an der sich die Entwickler grundsätzlich eng orientieren wollen, merken hier auf, denn die taucht weder im Buch noch den diversen Verfilmungen nicht auf. Das Entwicklerstudio nutzt sie,um aus dem begrenzten Schauplatz ausbrechen zu können (so ähnlich ging auch The Adventure Game Company bei der 2006er Adaption desselben Romans vor). Immerhin könnte es schnell langweilig werden, ständig nur zwischen den Abteilen, den Restaurant oder der Lokomotive hin und her zu laufen. Das Spiel wird regelmäßig an festen Punkten zwischen Abschnitten mit Poirot und Joanna wechseln wird sollte. Das sollte also für Abwechslung sorgen oder wenigstens dem hohen Abnutzungspotenzial vorbeugen.

Was genau hinter Joanna und ihrer Geschichte steckt, weiß ich noch nicht. Ihre Story, die ausnahmslos in spielbaren Rückblenden stattfindet, ist in jedem Fall eng mit dem Mordfall verknüpft. Unklar ist auch, wie groß die Unterschiede beim Gameplay sein werden. Ein Detektiv-Spiel wird es wohl bleiben, ich hoffe aber, dass sich das Gameplay der beiden Hauptfiguren mehr als nur in Nuancen unterscheidet.

Neben Poirot leitet ihr auch die Geschicke von Joanna, deren (im Roman nicht enthaltene) Nebenhandlung euch in Rückblenden zu Schauplätzen außerhalb des Zuges führt.