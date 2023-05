Spiele-Check von Vampiro

PC Switch XOne Xbox X Linux

Aus zwei mach eins: Fusioniert kombiniere ich die Kräfte meiner Monster. Die Statuseffekte haben leider keine Tooltips.

Eine Insel voller Monster und Quests

Die Spielwelt mit Tag-Nacht-Wechsel lädt zum Erkunden ein.

Ich versuche, das Monster in mein Arsenal "aufzunehmen". Je mehr Schaden es genommen hat, desto größer die Erfolgschance.

Komplexe Kämpfe im Duett

Steam-Deck-Check Cassette Beasts läuft auf dem Steam Deck, bis auf seltene, kleine Laderuckler, auf der Weltkarte sehr flüssig. Die Steuerung mit Gamepad geht ohnehin leichter von der Hand als mit der Tastatur. Das Spielkonzept eignet sich für kürzere Sessions und dank Cloud Saves wechselt ihr bei Bedarf jederzeit bequem zwischen PC und Steam Deck. Cassette Beasts ist somit perfekt für das Steam Deck geeignet. Cassette Beasts läuft auf dem Steam Deck, bis auf seltene, kleine Laderuckler, auf der Weltkarte sehr flüssig. Die Steuerung mit Gamepad geht ohnehin leichter von der Hand als mit der Tastatur. Das Spielkonzept eignet sich für kürzere Sessions und dank Cloud Saves wechselt ihr bei Bedarf jederzeit bequem zwischen PC und Steam Deck. Cassette Beasts ist somit perfekt für das Steam Deck geeignet.

Kämpfe gegen Erzengel sind richtig knackig.

Fazit

Rundentaktik-RPG

Einzelspieler und lokaler Koop

Einsteiger bis Forteschrittene

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Charmantes Monstersammel-RPG mit vielen Ideen und toller Spielwelt.

ist ein Monstersammel-RPG, möchte also anders gesagt in-Gefilden wildern. Es setzt dabei nicht nur auf über 100 Monster, die ihr verschmelzen könnt, sondern auch auf 80er-Vibes (da kommen die Kassetten aus dem Titel ins Spiel) sowie interessante Spielwelt. Ob ihr auf "Play" drücken solltet, verrate ich euch im Spiele-Check.Ähnlich wie es den Avatar innach Britannia verschlägt, verschlägt es euch auf die Insel New Wirral. Ihr geratet gleich in Schwierigkeiten, findet in Kayleigh aber eure erste Mitstreiterin. Sie schenkt euch auch ein auf Kassette aufgenommenes Monster. Die ruft ihr nicht aus den Bändern, um sie für euch kämpfen zu lassen, sondern ihr verwandelt euch damit selbst im Kampf. Mit weiteren Kassetten und Spezialkassetten für bestimmte Monstertypen könnt ihr eurem Arsenal neue Monster hinzufügen. Ihr und euer Mitstreiter haben bis zu sechs Monster griffbereit, der Rest wird zwischengelagert.Im idyllischen Harbourtown könnt ihr ein Haus beziehen und gerade die dortigen Bewohner haben so einige Quests und Gerüchte für euch. Mal beschafft ihr Materialien für ein neues Schild, mal werdet ihr zu den Rangern geschickt, die eine ganze Quest-Reihe bieten. Oder ihr helft einem weiteren möglichen Gefährten, blutsaugenden Immobilienhaien ihre Grenzen aufzuzeigen. Einen finsteren Kult gibt es auch. Und dann wäre da noch dieses Rumpeln unter der Erde und die Sache mit den Erzengeln. Vielleicht gibt es ja doch einen Weg zurück nach Hause?Im Rahmen der Quests lernt ihr eure Mistreiter besser kennen und erkundet die dazu auch einladende Spielwelt. Immer mal gibt es kleine Rätsel. Bei der Erkundung profitiert ihr von den passenden Monstern auf Band. Etwa indem ihr immer besser dasht, gleitet oder auch schwimmt. Der Weg zum Ziel ist meist nicht direkt, ihr schaltet aber immer wieder Abkürzungen für künftige Abenteuer frei (alternativ nutzt ihr die Schnellreise). Natürlich sind euch nicht alle Bewohner friedlich gesonnen. Manche Menschen greifen euch stets an, bleiben dann aber besiegt. Monster spawnen immer wieder neu. Die Rundenkämpfe finden in der Seitenansicht statt.Die fantastisch designten Monster sind, neben der Spielwelt, das Highlight von Cassette Beasts. Ihr kämpft trefft ihr mal auf einzelne Monster, mal auf eine Gruppe. Alle haben sie ein Element. Nicht nur Wasser oder Feuer, sondern auch Glas, Glitzer oder Metall. Auch viele der Attacken sind einem der Elemente zugeordnet. Mit einem Feuerangriff könnt ihr Metall schmelzen. Startet ihr aber einen Wasserangriff gegen ein Eismonster, bekommt es einen Verteidigungsbuff. Die Wechselwirkungen werden euch in kleinen Tutorialtexten erklärt. Ständig einsehen könnt ihr sie aber nicht. Da hilft, ebenso wie für die Tooltip-losen Statuseffekte, nur der Blick in die Wiki . Um überhaupt agieren zu können, braucht ihr fast immer Aktionspunkte. Ihr startet mit zweien und sammelt weitere durch Angriffe. Um eine kostspielige Attacke zu starten, müsst ihr also oft erstmal eine Standardattacke fahren und Punkte sparen. Euer Monster zu wechseln verbraucht dabei eine RundeEure Kassetten könnt ihr mit jederzeit wechselbaren Stickern versehen. Die bestimmen, welche der über 260 Aktionen eure Monster durchführen können. Außerdem steigen sowohl eure Monster als auch ihr durch Erfahrung im Level auf. Zwei Tapes könnt ihr remixen und ein Monster dauerhaft in eine stärkere Variante (manchmal habt ihr die Wahl aus mehreren) verwandeln. Schön ist, dass ihr nach Kämpfen auch Aktionen für nicht benutzte Monster freischaltet.Auf dem empfohlenen Schwierigkeitsgrad wurden mir die Kämpfe jedoch schnell zu leicht, weil ich es ständig mit Monstern deutlich unter meinem Level zu tun bekam. Die Skalierung und die KI könnt ihr zum Glück jederzeit anpassen. Ein Fan von skalierenden Gegnern werde ich aber nicht mehr. Immerhin bekommt ihr in härteren Kämpfen auch mehr Loot, und ein bisschen grinden werdet ihr sicher. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden müsst ihr dann auch stärker auf die Elemente achten.Praktisch: Den Monstern auf der Karte könnt ihr meist ausweichen, werdet also nicht in Zufallskämpfe gezwungen. Und der ein oder andere besondere Gegner hat es selbst auf dem empfohlenen Schwierigkeitsgrad in sich! Nehmt ihr genug Schaden und habt eine gute Beziehung zu eurem Mitstreiter, könnt ihr sogar eure Monster fusionieren und deren Kräfte so kombinieren. Das ist ein sehr schöner und in harten Kämpfen willkommener Kniff, der euch etliche Kombinationsmöglichkeiten bietet!Cassette Beasts versprüht einen wunderbaren Charme. Die Musik hat einen schönen 80er-Vibe, ist mir aber, erst recht angesichts des Musik-Themas, nicht abwechslungsreich genug. Bei den Kämpfen müsst ihr vermutlich zeitnah die Schwierigkeit erhöhen. Steckt ihr dann deutlich mehr ein, könnt ihr die fair verteilten Rastplätze nutzen. Fordernder als die Standardkämpfe ist die Welterkundung mit ihren Metroidvania-Elementen und Rätseln. Die Quests sind manchmal überraschend tief und die Hauptstoryline, die Kämpfe haben sogar einen anderen Grafikstil, hat es durchaus in sich.Insgesamt schlägt Cassette Beasts zwar in die Pokémon-Kerbe, spielt sich aber anders genug, um eine erfrischende und charmante Erweiterung für eure JRPG-Sammlung zu sein. Und ihr müsst New Wirral nicht alleine erkunden: Jederzeit kann ein Mitspieler im lokalen Multiplayer einsteigen!