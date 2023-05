PM: Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 Saison 03 Reloaded erscheinen am 10. Mai (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Los Vaqueros und das Las-Almas-Kartell legen nicht nur nach, sie laden auch nach.

Der Kampf eskaliert gewaltig in Saison 03 Reloaded für Call of Duty®: Modern Warfare® II und Call of Duty®: Warzone™ 2.0, ab dem 10. Mai für PlayStation®4 und PlayStation®5.

Mit den neuen Inhalten in Spec Ops, im Mehrspieler und in Battle Royale gibt es mehr als genug, auf das ihr euch im Update zur Saisonmitte freuen könnt!

Ganz egal, ob ihr euch im Koop mit anderen Spielern zusammentun oder gegen die Besten aus aller Welt antreten wollt – Saison 03 Reloaded versorgt euch mit einem neuen Raid, einer Spezialeinheit-Mission, einer Mehrspieler-Karte und neuen Modi.

Spezialeinheit-Raid Episode 03: Während sich Gaz vom Team entfernt, um Laswell zu kontaktieren und eine Exfiltration anzufordern, rücken Captain Price, Farah und Alex weiter in die sowjetische Basis vor, um Hadir und die gestohlenen Waffen zu verfolgen. Steigt in eine massive Grube voller alter Zugtunnel, elektrisch geladenem Wasser und schwer bewaffneter Feinde.

Spezialeinheit-Mission – Verteidiger: Hafid-Hafen: Wirkt den neuesten Machenschaften des Kartells entgegen im Hafid-Hafen von Al Mazrah. Eliminiert die erste Verteidigungslinie und verteidigt eure Position gegen mehrere Wellen eintreffender Feinde.

Alboran Hatchery (6v6): Tragt Kämpfe nun auch in Alboran Hatchery aus, eine mittelgroße 6v6-Core-Map, die in einer abgelegenen Hügellandschaft mit Windturbinen angesiedelt ist. Verwendet die vielen Deckungsmöglichkeiten, um Feinde heimlich auszuschalten, oder verschafft euch einen Höhenvorteil, um eine gute Sichtlinie zu den Lagerhäusern zu erhalten. Ihr könnt mit dieser Karte in den vorgestellten Playlists von Saison 03 Reloaded rechnen.

Giant Infection und Faceoff: Stellt euch der Horde in Giant Infection auf noch größeren Karten, auf der noch mehr Spieler spielen können, und erlebt taktische Kämpfe auf kleineren Feuergefecht-Karten in Modi wie Team-Deathmatch und Kill Confirmed via 3v3-Faceoff.

Neue taktische Ausrüstung: Seid noch effektiver zu Beginn eines Spiels mit den Vorteilspacks, die ihr in Vorratskisten und bei Kaufstationen finden könnt. Ihr seid unterwegs und braucht neue Vorräte? Die mobile Kaufstation ist genau das Richtige für euch. Und vergesst nicht, euch ein Gulag-Zugangs-Kit zu holen, damit ihr eine Chance auf einen Wiedereinstieg habt, selbst wenn ihr bereits zuvor im Gulag wart.

Beutegeld ist zurück: Vergesst nicht: „Beutegeld“ aus dem originalen Call of Duty®: Warzone™ ist derzeit in Call of Duty: Warzone 2.0 verfügbar. In diesem hektischen Modus können Operators respawnen und ihre angepassten Ausrüstungen zu Beginn des Matches anlegen. Sammelt Cash, schließt Aufträge ab und schaltet die feindlichen Operators aus, um jede Menge Geld zu verdienen, bevor die Zeit abläuft.

Stellt euer Battle Royale-Können in den Ranglistenspielen von Warzone auf die Probe mit wettkampforientierten Einstellungen, fortschreitenden Rängen, einem visuellen Skill-System und saisonalen Belohnungen.

Beginnt mit dem Bronze-Rang und überlebt, um mit eurem Skill Rating (SR), das speziell für Battle Royale entworfen wurde, in die höheren Skill-Divisionen aufzusteigen. Erhöht euer SR mit Assists, Eliminierungen und indem ihr eine höhere Platzierung im Match erzielt. Das Teilnehmen an einem Match kostet eine kleine SR-Gebühr und am Ende eines Matches erhaltet ihr eine SR-Zusammenfassung, die euch anzeigt, wie ihr SR gewonnen oder verloren habt. Die besten 250 Spieler werden allen auf der Bestenliste der Skill-Division angezeigt.

Irgendetwas geht tief im Untergrund von Al Mazrah vor sich. Operators, die in diesem Sperrgebiet eingesetzt werden, sollten die Augen offenhalten nach den Eingängen zu der neuen Einrichtung „Koschei-Komplex“, der in der Saison 03 Reloaded zugänglich wird. Erhaltet Zutritt und bekämpft die Feinde im Inneren, um euch hochwertige Beute zu sichern.

Allgemeine Übersicht

Waffen-Camos: Schließt eine Reihe von Herausforderungen ab und verdient zwei neue Waffen-Camos für alle Waffenkategorien im Spiel.

Zwei neue, vollautomatische Pistolen

In Saison 03 Reloaded wird nicht nur eine, sondern es werden gleich zwei neue Zweitwaffen dem Waffenarsenal hinzugefügt:

FTAC Siege: Diese kompakte und manövrierfähige Maschinenpistole besitzt eine fantastische Schussrate und kann schnell ausgewechselt werden. Eine gute Zweitwaffe für Gefechte auf engem Raum. Ihr könnt sie freischalten, indem ihr die Waffenherausforderung im Spiel abschließt (50 Operator-Kills mit einer Zweitwaffe, ohne zu zielen) oder sie mit einem Store Bundle kauft.

GS Magna: Dieses vollautomatische .50 GS-Pistole hat eine enorme Schussrate und genug Feuerkraft, um jedem ein Ende zu bereiten, der euch in die Quere kommt. Ihr könnt sie freischalten, indem ihr die Waffenherausforderung im Spiel abschließt (30 Operator-Kills mit Kopfschüssen) oder sie mit einem Store Bundle kauft.

Kevin Durant meldet sich zum Dienst

Tretet in die Fußstapfen eines der besten Basketball-Spieler aller Zeiten: Kevin Durant erscheint in einem besonderen, zeitlich begrenzten Store Bundle, das ebenfalls als Teil des Saisonmitte-Updates veröffentlicht wird.

Neben seinem Operator beinhaltet das Bundle auch die AR-Blaupause „Reap This“ und die Scharfschützengewehr-Blaupause „Easy Money“, den Vollstrecker „Deadly from Downtown“, den Waffentalisman „B-Ball“, den Ladebildschirm „Ankle-Breaker“, den Sticker „Hoops“ und das animierte Emblem „KD Baller“.

Haltet die Augen offen nach anderen Store Bundles, die während der Saisonmitte erscheinen, darunter das Throwback Pack: ’09 Weapon Audio Bundle, VII: Wrath und weitere.

Kauft Modern Warfare® II für PlayStation noch heute für das beste Saisonmitte-Spielerlebnis und erhaltet Zugriff auf eine Menge zusätzliche Inhalte für drei Modi, einschließlich der Möglichkeit zum Freischalten 14 exklusiver Operatoren für die Nutzung in beiden Spielen. Besitzer von Modern Warfare II erhalten am Ende von jedem Match außerdem Bonus-EP beim Spielen von Call of Duty: Warzone 2.0.

Bleibt cool.