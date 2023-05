PM: Details zu After Us  – Ein dynamischer und bewegender Plattformer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was wird von unserer Erde übrig bleiben, wenn die Menschheit ihr Ende findet? Diese Frage versucht Piccolo Studio mit ihrem Plattform-Abenteuer, After Us, zu beantworten. In der Rolle von Gaia – dem Geist des Lebens – ist es eure Aufgabe, euch euren Weg über den surrealen und kargen Planeten zu bahnen, indem ihr sprintet, springt, oder durch die Luft fliegt, während ihr die Seelen ausgestorbener Tiere rettet. Auf eurem Weg begegnet ihr den monströsen Verschlingern, zahllosen rührenden Momenten und einer Vielzahl von düsteren und doch wunderschönen Landschaften.

Während wir das Spiel ausprobierten, durften wir all dies in Kombination mit einem einzigartigen und ausdrucksstarken Gameplay erleben, das uns ganz klar zeigte, dass After Us sich hervorragend in das Pantheon der Plattformer einfügt.

Bringe das Leben zurück in eine triste Welt: Gaia, der Geist des Lebens, hat die Fähigkeit, die verlorene Schönheit der Welt widerherzustellen, die von einer finsteren Leere verzehrt wird. Mit L2 feuert sie eine Lichtkugel ab, die wie ein Bumerang zurückkehrt und mit der sie verlorene Seelen zurückholen, Feinde angreifen und sogar einfache Drähte in grüne Schienen zum grinden verwandeln kann. Hält man L2 gedrückt, lädt sie sich stattdessen mit Licht auf und entfesselt einen hellen Energiestrahl nach dem Loslassen, der unwegsames, matschiges Land mit Gras und Fauna bedeckt, die man sicher durchqueren kann.

Stelle dich der Dunkelheit mit dem Leben: Gaias Macht dient nicht nur dazu, die Welt widerherzustellen und Geheimnisse zu lüften, sondern kann auch eingesetzt werden, um dunkle Scharen von Feinden zu besiegen. Die Verschlinger, ölverschmierte Monstrositäten, die Seelen einfangen, lauern fast hinter jeder Ecke. Um die gefangenen Seelen zu befreien, muss Gaia ihre bumerangartige Geisterkugel einsetzen, um zurückzuschlagen, während sie wendig ihren Angriffen mit allerlei Möglichkeiten ausweicht.

Freie, expressive Bewegungsmöglichkeiten: Gaia kann unterschiedlich hoch springen, einen Doppelsprung ausführen, durch die Luft dashen, schweben, an der Wand laufen und durch die Welt grinden. All diese Elemente ermöglichen es den Spielern, sich durch ihre Bewegung frei auszudrücken, ganz gleich, welche Herausforderung sie zu meistern haben. Wer diese Bewegungsmöglichkeiten meistert, wird auf der Reise zur Rettung der Tiergeister niemals stillstehen.

Eine Reise durch den Open-World-Plattformer: Auf der Suche nach Seelen gibt es keinen vorgegebenen Weg in After Us. Die Welt ist meisterhaft gestaltet und ermutigt euch dazu, Aufgaben auf ganz unterschiedliche Weise zu lösen. Wollt ihr mit deinem Airdash ein schwebendes Auto erreichen, um eine gefährliche Straße zu überqueren? Oder habt ihr eine ferne Insel entdeckt, die ihr auf eurem Weg gerne erkunden würdet? Es liegt an euch, wie ihr diese Plattform-Einöde erkundet.

Zahlreiche Herausforderungen: Hinter jeder Ecke wartet eine neue Herausforderung, und es liegt an euch, sie zu meistern. Dazu gehören auch Puzzle-Plattform-Herausforderungen, bei denen ihr eure Geschicklichkeit in Verbindung mit Gaias besonderen lebensgebenden Kräften auf die Probe stellen müsst.

Viele erfordern eine Kombination von Gaias Bewegungs- und Angriffsmöglichkeiten– so muss man etwa über eine große Öffnung springen und gleichzeitig einen Energieschub genau abpassen, um einen pflanzenbewachsenen Weg zu schaffen. Andere Herausforderungen ermutigen die Spieler, mit ihrer Umgebung zu interagieren, um Möglichkeiten für Grinds oder Wallruns zu schaffen. Doch haltet nach unberechenbaren Plastiktüten Ausschau, die euch bremsen und euren Fortschritt beeinträchtigen können.

Ihr könnt den Hund, die Katze, den Waschbären, das Pferd und vieles mehr streicheln: After Us vermittelt die Botschaft, dass wir für die unschuldigen Tiere auf unserem Planeten verantwortlich sind. Es ist nicht nur Gaias Aufgabe, die gefangenen Geister der ausgestorbenen Kreaturen des Planeten zu retten, sondern sie kann ihnen auch Trost spenden, indem ihr sie nach ihrer Rettung mit dem Touchpad des DualSense streichelt.

Es werden Tränen fließen: After Us präsentiert den Spielern eine einzigartige Vision einer posthumanen Erde. Hier findet ihr Statuen von ehemaligen Menschen, die euch ihre letzten Momente veranschaulichen. Dies gilt auch für einige Tiere, die aufgrund ihrer Einsamkeit und Traurigkeit verstorben sind. Diese Seelen zu befreien ist nicht nur das bittersüße Ende einer traurigen Geschichte, sondern gibt euch auch einen Einblick in ihre Erinnerungen vor dem Ende der Welt. Und eine weitere Runde auf der Gefühlsachterbahn.

Eine wunderschöne leere Welt: Trotz der düsteren Thematik ist die surreale Welt von After Us voller wunderschöner Bilder, bei denen man gerne inne hält, um sie zu bewundern. Von schwebenden Straßen bis hin zu Babyln-artigen, postapokalyptischen Städten und verfallenden Gebäuden einer vergangenen Zivilisation– die Welt um Gaia und ihre Mission lässt die Reise durch diese traurige Welt zu einem wahren Vergnügen werden.

Die Reise, um die letzten Geister auf der Erde zu retten beginnt, wenn After Us am 23. Mai 2023 für PS5 erscheint.