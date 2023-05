Starfield: Direct Showcase am 11. Juni um 19 Uhr

PC Xbox X

Bethesda Game Studios gibt im Anschluß an den Xbox Showcase am 11. Juni 2023 einen größeren Einblick in das kommende Microsoft-Exklusivspiel Starfield und veranstaltet hierzu eine eigene Show namens Starfield Direct. Der Xbox Showcase startet um 19 Uhr als Stream unter anderem auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal von Xbox sowie auf Facebook. Wie lange die Übertragung dauern wird, ist derzeit nicht bekannt. Danach soll Starfield Direct folgen, in dessen Rahmen die Entwickler von Bethesda neues Gameplay, Interviews und Hintergrundinformationen zeigen wollen. Als Erscheinungstermin von Starfield für die Xbox Series X/S und PC ist weiterhin der 6. September 2023 angesetzt.