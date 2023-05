Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erscheint im dritten Quartal

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In den letzten Jahren feierte ein jahrzehntelang ausgestorbenes Genre ein erstaunliches Comeback: Das Beat'em Up, welches in den 1980ern die Spielhallen und in den frühen 90ern die Spielkonsolen dominierte. Von Streets of Rage 4 über Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge bis hin zu den River City Girls. Flankiert von Indie-Games wie 99Vidas, Fight 'N Rage, The Takeover oder Final Vendetta. Selbst Bud Spencer und Terence Hill teilten bereits virtuelle Backpfeifen aus.

Das Beat'em Up-Genre ist derzeit so lebendig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Nur zwei Altmeister haben bisher auf der Party gefehlt: Billy und Jimmy Lee aus Double Dragon. Das Arcade-Spiel aus dem Jahr 1987 löste den damaligen Genre-Boom aus. Da liegt es nahe, es in der neuen Hochzeit des Genres noch einmal mit der Marke zu versuchen, nachdem frühere Versuche einer Wiederbelebung mit Spielen wie Double Dragon - Neon bei vielen Fans nicht gut ankamen.

Der Publisher Modus Games hat für das dritte Quartal mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons einen neuen Serienteil angekündigt. Grafisch orientiert es sich an den Arcade-Wurzeln der Serie. Inhaltlich werden insgesamt 13 spielbare Charaktere, Roguelite-Elemente sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade beworben. Entwickelt wird das Spiel von Secret Base Games aus Singapur. Das Indie-Studio besteht seit 2010 und hat in der Vergangenheit bereits Spiele im Retro-Stil produziert. Einen ersten Eindruck des neuen Abenteuers vermittelt der eingebundene Trailer: