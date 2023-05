PM: Chrono Odyssey: Hier findet ihr erste Details zum kommenden MMORPG für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation-Freunde! Ich bin Samuel, PD bei Chrono Studio. Wir freuen uns unheimlich darüber, allen, die Chrono Odyssey schon mit Spannung erwarten, endlich unseren zweiten Trailer mit einem genaueren Einblick in das Gameplay präsentieren zu dürfen.

Wir bei Chrono Studio sind mehr als nur Entwickler– wir sind auch begeisterte Gamer, die ihre Leidenschaft für epische Titel verbindet, und wir glauben, dass MMORPGs mehr sind als nur Spiele– sie sind Tore in eine Welt voller unvergesslicher Ereignisse, die durch gemeinsame Abenteuer und Herausforderungen entstehen. Unsere Vision für Chrono Odyssey ist es, das Vermächtnis populärer MMORPGs fortzuführen, die die Zeit überdauert haben. Auf den ersten Blick wirkt Chrono Odyssey vielleicht wie das typische MMORPG, doch eines unterscheidet Chrono Odyssey von den anderen: seine unvergleichliche, mit UE5 und unserer gesammelten Erfahrung geschaffene Grafik. Wir haben auch das Kampfsystem auf ein ganz neues Niveau gehoben, indem wir das Element Chrono (Zeit) integriert haben, das im Zentrum des Spieluniversums steht, ebenso wie die MMO-Inhalte in Echtzeit, die von hunderten von Spielern genossen werden können, um ein unvergleichliches dynamisches soziales Erlebnis zu schaffen.

Besucht die atemberaubende Welt Setera, eine Wildnis mit Open World, die euch das Gefühl von stetigem Wandel vermittelt. Taucht ein in die beeindruckende Landschaft, die sich mit den Jahreszeiten wandelt, auf eine realistische Weise, die die Essenz einer lebendigen Umgebung einfängt.

Das Kämpfen ist eine aufregende Erfahrung, die sowohl Unvorhersehbarkeit als auch Kontrolle erfordert. Meistert die Grundlagen von Angriffen, Verteidigung und Ausweichen und wechselt nahtlos in Echtzeit zwischen verschiedenen Waffen, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Doch seid auf das Unerwartete vorbereitet– Die Angriffsmuster der Gegner sind ebenso vielfältig wie tödlich, was jedem Kampf noch mehr Spannung verleiht. Also seid aufmerksam, perfektioniert eure Fähigkeiten und lasst euch von den aufregenden Kämpfen mitreißen.

Wählt bei eurem Aufbruch auf eine epische Reise aus sechs einzigartigen Klassen– Schwertkämpfer, Waldläufer, Magier, Paladin, Berserker und Assassine. Und vergesst nicht, die Personalisierungsoptionen wie Geschlecht und Aussehen zu nutzen, die es euch ermöglichen, eurer einzigartigen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, und euren ganz eigenen Kampfstil zu entwickeln, um mit euren Charakteren einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Die rätselhafte Macht des Chronotektors enthält den Schüssel zum vollen Potential eurer Reise. Bei euren Abenteuern in dieser Spielwelt werdet ihr die Symbolkraft von Chrono verstehen– eine Macht, die nicht nur die Handlung antreibt, sondern auch eine tragende Rolle im Kampfsystem und beim Charakterfortschritt spielt. Mit der Fähigkeit, Raum und Zeit zu manipulieren, könnt ihr die Zeit anhalten, Ereignisse rückgängig machen, andere Zeitlinien erkunden und scheinbar unüberwindliche Herausforderungen meistern.

Bereitet euch darauf vor, Seite an Seite mit hunderten von anderen Spielern in epischen Schlachten zu kämpfen, in denen Strategie, Fähigkeiten und Teamwork über den Ausgang bestimmen. Ob ihr euch gigantischen Bestien stellt oder gegen andere Fraktionen um die Vorherrschaft kämpft, ihr müsst alles geben und zuverlässige Verbündete finden, die euch im Kampf um den Sieg unterstützen. Und wenn die Zeit gekommen ist, sich dem riesigen Eltanius entgegenzustellen– einem von vielen mächtigen Bossen in der Spielwelt–, dann solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass eure Stärke und euer Wille auf die Probe gestellt werden.

Wir freuen uns über euer Interesse an unserem ehrgeizigen Projekt und können es kaum erwarten, die Ergebnisse unserer harten Arbeit mit euch zu teilen, sobald Chrono Odyssey auf PS5 erscheint. Danke für eure Unterstützung!