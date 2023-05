PM: Livestream am 11. Juni: Der Xbox Games Showcase und das Starfield Direct Double Feature (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Merkt Euch dieses Datum: Der Livestream des Xbox Games Showcase startet am 11. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit und verrät Dir jede Menge spannender Infos zu kommenden Spielen. Doch es gibt doppelten Grund zur Freude: Gleich im Anschluss an den Showcase startet die Starfield Direct, die tiefe Einblicke in das mit Spannung erwartete Science-Fiction-RPG von Bethesda Game Studios bietet.

Freue Dich auf jede Menge Überraschungen und erste Eindrücke von den talentierten Xbox Game Studios, sowie von unseren fantastischen internationalen Partner-Studios. An diesem Tag erfährst Du, welche neuen Spiele Du schon bald auf Xbox, PC und im Xbox Game Pass erlebst – kein Wunder, dass wir es kaum abwarten können!

Die anschließende Starfield Direct öffnet die Tore der Bethesda Games Studios, um Dir exklusiv jede Menge Einblicke in das kommende Starfield zu ermöglichen. Freue Dich auf Interviews mit Entwickler*innen, exklusive Insider-Informationen sowie jede Menge Behind the Scenes- und Gameplay-Material.

Wie letztes Jahr gibt es auch 2023 einen Nachfolge-Stream, den Xbox Games Showcase Extended, der am 13. Juni ab 19 Uhr stattfindet. Freu‘ Dich auf eine Fülle von Details zu kommenden Spiele-Updates sowie weitere Interviews, die sich auf die gezeigten Inhalte des Xbox Games Showcase konzentrieren und vertiefen.

Den Showcase am 11. Juni kannst Du auf einer Vielzahl von Kanälen in über 30 Sprachen miterleben. Außerdem hast Du die Möglichkeit, den Stream mit American Sign Language, British Sign Language und mit englischer Audio-Deskription zu verfolgen. Wähle einfach einen der Kanäle, um keine der Shows zu verpassen.

Auch in diesem Jahr finden wieder unsere virtuellen FanFest-Aktivitäten statt, die das Stream-Erlebnis noch schöner machen. Melde Dich einfach unter aka.ms/XboxFanFest für das Xbox FanFest an und nimm an der Verlosung teil, um die Chance auf eine Teilnahme zu erhalten. Hierfür ist kein Kauf erforderlich und die Teilnahme ist für alle registrierten Xbox FanFest-Fans über 18 Jahren möglich. Der Anmeldezeitraum endet am 9. Mai 2023. Länderspezifische Einschränkungen und weitere Details zum Gewinnspiel findest Du in den offiziellen Regeln.

Für weitere Informationen zum Xbox Games Showcase und der Starfield Direct, die am 11. Juni stattfinden, schau‘ einfach regelmäßig auf den Xbox-Kanälen vorbei.