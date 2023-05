Gran Turismo: Erster Trailer zum Kinofilm

"From Gamer To Racer"

Teaser Die Filmadaption von Gran Turismo unter Regie von Neil Blomkamp kommt im August 2023 in die Kinos. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht.

Nach der Uncharted-Verfilmung mit Tom Holland steht in diesem Jahr der nächste Kinofilm bereit, der auf einer Playstation-exklusiven Reihe basiert und von Sony produziert wurde: Am 11. August 2023 kommt Gran Turismo in die Lichtspielhäuser.

Sony hat nun einen ersten Trailer des Streifens von Regisseur Neill Blomkamp veröffentlicht, in dem die Gran-Turismo-Titel auch eine prominente Rolle spielen. Geht es doch im Film um ein Event unter den besten Fahrern des Renntitels, bei dem die Gewinner sich die Chance sichern, bei einem realen Rennen am Steuer zu sitzen. Und das ist der Traum, den sich der Protagonist (Archie Madekwe) erfüllen will und der ansonsten aufgrund der finanziellen Situation seiner Familie unerreichbar scheint.

Der Plot soll auf der Geschichte von Jann Mardenborough basieren, einem Gran-Turismo-Spieler, der in mehreren Nissan-Wettbewerben Siege errang und so auch professioneller Rennfahrer wurde.