Age of Wonders 4: Fantasy-Strategie jetzt erhältlich

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat gestern Age of Wonders 4 (in der Preview) veröffentlicht. Die nächste Iteration der Fantasy-Strategiespiel-Serie von Triumph Studios ist für PC, Xbox Series S|X und PS5 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich. Die für alle Plattformen erhältliche Premium Edition beinhaltet den Expansion Pass mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten und vier zukünftigen DLC und liegt bei einem empfohlenen Verkaufspreis von 89,99 Euro. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Accolades-Trailer anlässlich des Releases anschauen.

In Age of Wonders 4 regiert ihr ein Fantasy-Reich nach eurem Gusto. Spielmechanisch ist es eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf. Mächtige Zaubererkönige sind in die Welt zurückgekehrt, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Ihr müsst euch erheben, um diese Herrschaft herauszufordern, indem ihr Zauberbücher verwendet, um arkane Zerstörung zu entfesseln, eure Armeen weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten und Formen zu erlangen. Zum ersten Mal in der Spielreihe könnt ihr eure eigenen benutzerdefinierten Fraktionen erstellen und durch jede eurer Entscheidungen ihre Spuren in unzähligen Welten hinterlassen.

Die Features von Age of Wonders 4 im Detail:

Aufbau eines Imperiums: Ihr gestaltet die eigene Anhängerschaft, indem ihr Körperformen, gesellschaftliche Eigenschaften und arkane Kräfte kombiniert. Von einem Kannibalen-Halblingen-Klan bis hin zu mystischen Mondelfen könnt ihr alles erschaffen. Mit Zauberbüchern beeinflusst ihr eure Armeen beobachtet, wie sich das eigene Volk physisch anpasst.

Strategie trifft Rollenspiel: Jede Entscheidung soll neue Möglichkeiten sowie taktische Vorteile eröffnen. In den taktischen, rundenbasierten Kämpfen treffen Armeen aufeinander, es kommt aber auch zu großen Belagerungen.

Die eigene Legende schreiben: Ein neues Ereignissystem soll das Storytelling für 4X-Spiele auf ein neues Level heben. Eure Entscheidungen sollen das gesamte Reich beeinflussen. Eure eigenen Kreationen können in späteren Spielen als potenzielle Rivalen oder Verbündete erscheinen.

Spuren im reaktiven Reich hinterlassen: In jeder Partie erkundet oder erschafft ihr ein neues Reich. Neue Variationen können sich durch die Kombination von Orten und Merkmalen ergeben, von gefrorenem Ödland, das von Eisköniginnen beherrscht wird, bis hin zu verlassenen Ruinen, in denen Drachen umherstreifen. Das soll, neben der Mod-Freundlichkeit, zu einem hohen Wiederspielwert führen.

Mehr Informationen zu Age of Wonders 4 findet ihr auf der offiziellen Website.