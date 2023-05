PM: PC Game Pass: Lade Deine Freund*innen ein und spielt zusammen (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Videospiele machen am meisten Spaß, wenn man sie gemeinsam mit Freund*innen spielt. Das wissen wir auch bei Xbox. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate und des PC Game Pass kannst Du ab sofort bis zu fünf Freund*innen einzuladen und ihnen eine 14-tägige Testversion für den PC Game Pass zu schicken. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass Deine Freund*innen noch kein Game Pass-Konto haben. Du kannst Deine Freund*innen im Handumdrehen einladen: Besuche einfach den Game Pass Home-Screen und klicke auf den Button “Give PC Game Pass”, um den Spielspaß zu teilen.

Die kostenlose Testversion bietet alle Vorteile des PC Game Pass, einschließlich neuer Titel der Xbox Game Studios am ersten Tag und einer EA Play-Mitgliedschaft. Außerdem kannst Du die größten PC- und Handyspiele von Riot Games auf dem PC ausprobieren. Verbinde einfach Dein Riot Games-Konto mit Deinem Xbox-Profil, um die besten Agent*innen, Champions, Little Legends, XP-Boosts und mehr in Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics und Legends of Runeterra freizuschalten.

Mit dem PC Game Pass kannst Du eine kuratierte Bibliothek mit Hunderten von hochwertigen PC-Spielen von großartigen Entwickler*innen aus aller Welt entdecken – darunter Spiele wie Forza Horizon 5, Sea of Thieves und viele mehr. Da ständig neue Spiele hinzukommen, gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Hier erfährst Du mehr über die neuesten Spiele, die demnächst in der Game Pass-Bibliothek verfügbar sein werden.

Für neue Mitglieder, die den Dienst ausprobieren möchten, ist die Xbox-App auf dem PC der beste Einstieg. Mit der Xbox-App kannst Du Spiele durchsuchen, PC-Titel spielen und Dich mit Freund*innen auf Geräten verbinden und chatten.

