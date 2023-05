PM: Redfall: Spiele jetzt auf Xbox Series X|S und im Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es wird Zeit, Redfall zurückzuerobern! Vampire haben zwar Anspruch auf die Insel erhoben, doch es gibt immer noch Menschen, die bereit sind, sich zu wehren. Wähle aus einer Liste von vier Held*innen mit einzigartigen Fähigkeiten – Layla, Jacob, Remi und Devinder – und bahne Dir Deinen Weg über die Insel und durch die Vampirmassen. Während Deines Abenteuers suchst Du nach dem Grund für die Blutsauger-Plage und wie Du ihrer Herrschaft ein Ende setzen kannst. Erkunde und kämpfe Dich alleine oder mit bis zu drei Freund*innen durch eine wunderschöne offene Welt, die von den Meister*innen des Leveldesigns bei Arkane Austin gestaltet wurde. Redfall ist jetzt für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Spiele es jetzt als Teil des Xbox Game Pass!

Redfall bietet eine offene Welt voller Geheimnisse, eine vielfältige Riege an Held*innen, strategische Kämpfe, sorgfältig von Hand gestaltete Umgebungen, eine fesselnde Geschichte, die Dich durch die Welt führt, eine große Auswahl an Waffen – und natürlich Vampire! All das kommt zusammen und verbindet sich mithilfe der unverwechselbaren Arkane-DNA zu einem atmosphärisch düsteren FPS-Spektakel voller okkulter Momente.

“Die Kernelemente von Arkane, die unsere Spiele für Fans so besonders machen, sind auch in Redfall tief verwurzelt”, erläutert Lead Producer Aaron Carter. “Für mich ist die eigentliche Herausforderung, wie sich diese Kernelemente in ein Open-World-Setting übersetzen lassen. Wie man mit der Umgebung umgeht, damit sich alles in der Welt gewollt anfühlt. Wie man Begegnungen schafft, die sich sinnvoll anfühlen und den Spieler*innen die Möglichkeit geben, den Kampf auf die kreativste Weise zu bestreiten. Wie man Missionen entwirft, die den größeren Kontext optimal zur Geltung bringen, aber dennoch zum Nachdenken und Eintauchen anregen. Diese Dinge tragen dazu bei, ein Spieltempo und eine erzählerische Dichte zu schaffen, in der sich unsere Spieler*innen zu Hause fühlen können.”

Was haben ein Söldner, ein Kryptozoologe, eine Militär-Ingenieurin und eine Studentin gemeinsam? Bevor Vampire die Insel Redfall übernahmen, wäre die Antwort “sehr wenig” gewesen, abgesehen vielleicht von ihrem gemeinsamen Status als menschliche Wesen. Jetzt, da Menschen in der einst malerischen Küstenstadt eine Seltenheit sind, haben sie etwas Neues, was sie verbindet: Das Ziel, den Vampiren in den Hintern zu treten und Redfall zurückzuerobern.

“Ein großer Schwerpunkt von Redfall ist die Solo-Erfahrung, ganz im Sinne von Arkanes Visionen”, erläutert Studio/Creative Director Harvey Smith. “Redfall ist ein Open World-Spiel, aber man kann es mit den Held*innen auch alleine spielen. Das Tempo wird experimenteller; Spieler*innen können Aufklärungs- und Stealth-Techniken einsetzen, um Informationen zu sammeln, Feinde zu umgehen oder ihnen zu entkommen.”

Von Laylas außergewöhnlichen telekinetischen Fähigkeiten und Jacobs übernatürlichem Raben bis hin zu Remis liebenswertem, aber tödlichem Roboterbegleiter und Devs raffinierter Ausrüstung für die Kryptidenjagd bietet Redfall eine Reihe verschiedener Heldentypen. Verbessere die Fähigkeiten deiner Spielfigur, um sie noch schlagkräftiger zu machen, und probiere eine Vielzahl von Spielstilen und Ausrüstungen aus, während Du um Redfall kämpfst.

Während Du im Solo-Modus ganz auf Dich allein gestellt bist, kannst Du in einer Gruppe Deine Stärken mit denen anderer Spieler*innen kombinieren und Strategien ausprobieren, die nur im Team möglich sind. Experimentiere mit einer Reihe von Heldenfähigkeiten, die sowohl für den Einzel- als auch für den Mehrspieler-Modus entwickelt wurden. So baut zum Beispiel Remis Fähigkeit “Mobilisieren”, eine heilende Aura für sie selbst und ihre Teamkamerad*innen auf. Auch Jacobs Umhang kann so aufgerüstet werden, dass er nicht nur seinen Träger, sondern auch seine Verbündeten unsichtbar macht. Redfall gibt Dir die Freiheit, so zu spielen wie Du willst und mit wem Du willst. Wie Du Dich der Dunkelheit stellst, bleibt ganz Dir überlassen.

Redfall war einmal ein so schöner Ort, aber das war, bevor die Vampire die Macht übernahmen. Indem sie die Sonne verdunkelten und den Ozean von Redfalls Ufern zurückdrängten, haben die neuen Vampirherrscher*innen die Insel komplett von der Außenwelt und jeder Hoffnung auf Rettung abgeschnitten; denn sie sind keine typischen Blutsauger. Sie wurden von der Wissenschaft erschaffen – im Zuge eines Langlebigkeitsexperiments, das ihnen ihre spezielle Version der Unsterblichkeit verlieh – und sie entwickeln sich weiter. Nach ihrer Verwandlung bilden einige von ihnen mächtige Fähigkeiten aus und werden zu besonders gefährlichen, spezialisierten Vampiren.

“Wenn man sich entscheidet, mit Freund*innen zu spielen, ist Zusammenhalt überlebenswichtig”, erklärt Co-Creative Direct Ricardo Bare. “Die Held*innen sind in der Gruppe stärker und die Bedrohung durch die Vampire nimmt zu, je mehr Spieler*innen sich dem Spiel anschließen. Alleine wegzulaufen ist der schnellste Weg, um geschnappt und getötet zu werden.”

Und bei einer klaren Machthierarchie muss natürlich auch etwas an der Spitze stehen, oder? Ganz oben in der vampirischen Nahrungskette stehen jene Wesen, die auch die Sonne verdunkelt und die Gezeiten zurückgedrängt haben: Die Vampirgött*innen – The Hollow Man, Bloody Tom, Miss Whisper und The Black Sun.

“Unsere Waffen stellen einen interessanten Twist zu anderen typischen Waffen des Genres dar”, sagt Production Director Ben Horne. “Redfall bietet Ausrüstungsoptionen, die Spieler*innen bereits kennen und lieben, wie seltene Schrotflinten und Scharfschützengewehre mit zufälligen Waffeneigenschaften, damit sich jeder Drop wie eine von unendlich vielen möglichen Kombinationen anfühlt. Darüber hinaus gibt es jedoch auch einzigartige, für die Vampirjagd spezialisierte Waffen wie den Pfahlwerfer oder den UV-Strahler, die taktisch eingesetzt werden können, um die Vampirbedrohung zu eliminieren.”

Wenn die Vampire und ihre kultistischen Anhänger*innen Amok laufen, musst Du kreativ werden, um am Leben zu bleiben. Aber mit den einzigartigen Fähigkeiten Deiner gewählten Spielfigur und den auf der Insel verteilten Waffen sowie Ausrüstungsgegenständen hast Du alles, was Du brauchst, um Redfall zurückzuerobern.

Du willst die gefährliche Welt Redfall mit Stil erkunden? Dann freuen wir uns, Dir die neuesten Redfall Limited Edition Designs im Xbox Design Lab vorzustellen, die von den Charakteren des Spiels inspiriert wurden. Wähle aus einem von fünf inspirierten Designs; entweder eine*n der vier spielbaren Held*innen oder schließe Dich mit dem Controller der Bite Back Edition den Vampiren an. Außerdem kannst Du eine von vier einzigartigen Gravuren von Redfall auf der Batterieklappe wählen, die auf verschiedene Aspekte des Spiels anspielen. Das Ziel des Xbox Design Labs ist es, dass Du Dein Spielerlebnis ganz nach Deinem Geschmack anpassen kannst. Daher gibt es auch zusätzliches Zubehör wie personalisierten Gravuren, gummierte Side- oder Back-Grips und metallische D-Pads, mit denen Du Dein Gameplay noch weiter verfeinern kannst. Blut geleckt? Dann besuche das Xbox Design Lab und finde heraus, welches Design am besten zu Dir passt!