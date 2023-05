PM: Bald im Xbox Game Pass: Ravenlok, Fuga: Melodies of Steel 2 und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Mai ist da und die Sonne strahlt! Überall sprießen Frühlingsblumen und auch jede Menge neuer Spiele, Updates, Perks und Quests füllen den Xbox Game Pass mit neuen Abenteuern. Also verlier‘ am besten keine Zeit und wirf einen Blick auf die neuen Inhalte!

Redfall (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Die Stadt Redfall wird von einer Vampir-Legion belagert, die die Insel von der Außenwelt abgeschnitten haben. Du bist mit einer Handvoll Überlebender gefangen und kämpfst allein oder in Gruppen in der offenen FPS-Welt gegen die Bedrohung – pünktlich zum Release im Game Pass! Um der Vampir-Plage mit besonders viel Stil zu begegnen, gestalte jetzt Deinen individuellen Controller im Redfall-Look im Xbox Design Lab.

4. Mai – Ravenlok (Cloud, Konsole und PC)

Tauche ein in eine Welt voller Wunder und Gefahren in Ravenlok, einem actiongeladenen Märchenabenteuer von Cococucumber. Folge Deiner Neugier durch einen mystischen Spiegel in ein verlorenes Land voller furchterregender Monster und einer bösartigen Königin. Schwinge Dein Schwert, entfessele Deine Zauberkräfte und kämpfe Dich durch garstige Bosse in üppigen, handgefertigten Umgebungen – und das pünktlich zum Release im Game Pass!

8. Mai – Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S)

Erforsche eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo Gesetzeshüter*innen und Revolverheld*innen mit fantastischen Kreaturen konfrontiert werden. Reise durch die Herkunftsgeschichten einer Gruppe von Figuren, die durch Deine Entscheidungen in einem unerbittlichen Land zu Legenden werden. Jedes Abenteuer ist einzigartig und entwickelt sich durch Deinen Einfluss weiter.

9. Mai – Shadowrun Trilogy (PC)

Die Shadowrun Trilogy umfasst gleich drei taktische Kult-Rollenspiele in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft. In dieser ist die Macht der Magie wiedererwacht und hat Fantasy-Kreaturen aller Art zum Leben erweckt. Diese einzigartige Welt wurde ursprünglich vor mehr als 30 Jahren als Pen & Paper-Rollenspiel entwickelt und hat in den letzten drei Jahrzehnten eine gewaltige Fangemeinde gewonnen. Spiele bereits jetzt auf Cloud und Konsole oder schon bald auf PC!

11. Mai – Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Konsole und PC)

Tauche pünktlich zum Release mit dem Xbox Game Pass in das Sequel zu Fuga: Melodies of Steel ein. Das beliebte, rundenbasierte RPG-Franchise ist zurück mit einem verbesserten Kampfsystem für noch mehr strategische Feinheiten und mit einem brandneuen Ereignissystem, über das Du noch mehr weitreichende Entscheidungen triffst.

Jetzt verfügbar – Besiege (Cloud, Konsole und PC)

Besiege ist ein physikbasiertes Bauspiel, in dem Du mittelalterliche Belagerungsmaschinen zusammenbaust, gewaltige Festungen verwüstest, Legionen von Gegnern pulverisierst und knifflige physikalische Puzzles löst.

Jetzt verfügbar – Quantum Break (Konsole und PC)

Quantum Break kehrt in den Game Pass zurück! In diesem cinematischen Meisterwerk von Remedy Entertainment erlebst Du einen actiongeladenen und spannenden Blockbuster, der die Zeit selbst zum Thema macht. Quantum Break ist teils Spiel, teils Live Action Show – in der jede Entscheidung dramatische Auswirkungen haben kann.

Jetzt verfügbar – Grounded: The Super Duper Update

Das neue Super Duper Update bringt jede Menge Abwechslung in den Hinterhof von Grounded. Wespen ziehen in die Nachbarschaft ein, die Vervielfältigungsmaschine läuft auf Hochtouren, es gibt neue Deko-Objekte für Dein Zuhause (inklusive Whirlpool!), eine praktische Mücke eilt Dir zu Hilfe und vieles, vieles mehr!

4. Mai – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Gratis Charakter Luke Starkiller

Feier‘ den Star Wars Day am 4. Mai und erlebe alle neun Filme der Skywalker-Saga. Als besonderen Bonus erhältst Du den neuen Charakter Luke Starkiller, der auf einem frühen Konzeptdesign von Luke Skywalker basiert.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Madden NFL 23: EA Play Ultimate Team Pack

Schalte Dein EA Play Ultimate Team Pack mit neuen Spielern frei, um Dein Madden NFL 23 Ultimate Team zu verbessern! Mitglieder des Game Pass Ultimate und EA Play können sich dieses Pack holen, indem sie vom 2. Mai bis zum 5. Juni den Ultimate Team-Modus spielen.

Rette den Tag – oder die ganze Welt! Mit den Xbox Game Pass Quests holst Du Das Maximum aus Deinem Game Pass. Stelle Dich regelmäßig wechselnden Quests, spiele die Titel des Game Pass und sammle mächtig Microsoft Rewards-Punkte, die Du gegen großartige Prämien eintauschen kannst. Löse Deine abgeschlossenen Quests für Punkte auf Deiner Konsole im Game Pass-Bereich, auf dem PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC oder hier auf Xbox Wire DACH.