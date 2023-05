PM: Ein Einblick: Warhammer 40,000 x World of Tanks (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg zur Verteidigung der Menschheit neue Schlachtfelder erreichen würde. Ab dem 2. Mai können Spieler von World of Tanks Modern Armor gegen Orks und die Mächte des Chaos kämpfen – in diesem brandneuen Warhammer 40,000-Event für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Dieses imperiale Event bietet unglaubliche Inhalte, mit denen die Spieler in das Warhammer 40,000-Universum eintauchen können. Fünf neue Panzer, zwei neue 3D-Heldenkommandanten mit exklusiver Vertonung und ein zeitlich begrenztes Community-Event – all das ist für jene verfügbar, die schwören, den Imperator zu verteidigen.

„Sowohl Warhammer 40,000 als auch World of Tanks Modern Armor blicken auf eine lange Geschichte mit Fahrzeugkämpfen zurück“, sagt Daniel Burr, Live-Game Director für World of Tanks Modern Armor. „Ganz gleich, ob man in einem Sherman oder einem Lerman Russ sitzt, Panzer sind mächtig!“

Also, reden wir über Panzer.

Fünf neue Panzer werden als Teil des Warhammer 40,000-Events erhältlich sein.

Der Jagdpanzer „Nemesis“

Der leichte Panzer „Teefbreaka“

Der mittlere Panzer „Reaper’s Scythe“

Der mittlere Panzer „Ignis Purgatio“

Der exklusiv für Konsolen erhältliche schwere Panzer „Leman Russ“

„Die größte Herausforderung war die Detailgenauigkeit“, sagt Burr. „Die Panzer und Kommandanten in Warhammer 40,000 sind sehr detailliert und diese Details zu berücksichtigen, war ein ganzes Stück Arbeit, das viel Kommunikation mit unseren Partner bei Games Workshop forderte.“

Kopf der Bemühungen, diese Panzer detailgetreu auf ein Schlachtfeld des 20. Jahrhunderts zu bringen, war Andy Dorizas, Art Director von World of Tanks Modern Armor. Dorizas merkt jedoch schnell an, dass das keineswegs eine Aufgabe für eine einzige Person war. „Die Kommandanten und die Panzer waren ein riesiges Gruppenprojekt, das vier Kontinente und mehrere Monate umspannte“, sagt er. „Bei den Panzern aus Warhammer 40,000 ging es um Detailgenauigkeit.“

Eine besondere Herausforderung war es, den Leman Russ nachzustellen, den bevorzugten Kampfpanzer des Astra Militarum. Als Panzer, der ausschließlich in World of Tanks Modern Armor und nicht in anderen World of Tanks-Titeln vorkommt, war ein besonderes Maß an Kreativität gefordert.

„Wir haben das Aussehen des Panzers akribisch studiert, sodass das Ergebnis exakt wird“, erklärt Dorizas. „Dann haben wir unsere Konzepte von Artists in umsetzbare Geometrie für das Spiel übersetzen lassen. Sobald wir ein Modell für den Leman Russ-Kampfpanzer hatten, haben wir ihn so angemalt, dass er den wohl beliebtesten Farben aus dem Universum entspricht – genauso, wie es viele Fans der Modelle jeden Tag tun.“

Aber Dorizas und sein Team haben dort noch nicht aufgehört. „Selbstverständlich haben wir tonnenweise Abnutzungsspuren und Details hinzugefügt, damit der Panzer… kampferprobt aussieht. Unsere engagierten Panzer-Artists haben ihm unser spezielles Track-System verpasst, die Designer haben die Kollisions- und Balanceparameter aus World of Tanks hinzugefügt – und bumm. Jetzt könnt ihr einen Leman Russ in unserem Spiel fahren.“

Jedes Fahrzeug, das die Erde erzittern lässt, braucht einen geeigneten Krieger. Während des Events sind zwei neue 3D-Heldenkommandanten für verfügbar, die im Namen des Imperators kämpfen: Volusad Thassis von den Ultramarines und Patricia Laserian von den Adepta Sororitas.

Ebenso wie die Panzer bedurften diese 3D-Kommandanten besonderer Aufmerksamkeit, um zum Leben erweckt zu werden.

„Die Modelle der [3D-] Kommandanten durchliefen mehrere iterative Sitzungen, um sicherzustellen, dass wir alle Details bedacht hatten. Dann wurden sie von einigen unserer superbegabten Artists bei Wargaming mit Texturen und Farbe versehen“, sagt Andy Dorizas. „Dann haben wir eine spezielle Motion-Capture-Session nur für unsere Kommandanten durchgeführt und unser Animator hatte viel Spaß dabei, sie besonders pampig zu machen.“

Sobald die visuellen Modelle fertiggestellt waren, war es Zeit, den Kommandanten ihre beiden einzigartigen Stimmen zu verleihen.

Leitung über das Voiceover dieses Projekts hatte der Veteran der Spieleindustrie, Jason „Jay“ Baughan“, der zuvor schon als Voice-Director tätig war – unter anderem bei LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. „Am Ende geht es um die Authentizität und darum, eine Erfahrung zu erschaffen, die den Fans von Warhammer 40,000 gerecht wird“, sagt Baughan. „Das haben wir, denke ich, geschafft, indem wir mit waschechten Voiceover-Veteranen aus Warhammer 40,000 gearbeitet haben.“

Baughan und die Stimmtalente haben über 300 einzigartige Sätze für jeden Kommandanten aufgenommen. Das Ergebnis?

„In Sachen Qualität haben wir die Messlatte noch höher gelegt: Vom Ultramarine-Kommandanten oder der Kommandantin der Adepta Sororitas für deinen Sieg im Kampf gelobt zu werden, ändert wirklich das Spielerlebnis“, sagt Daniel Burr.

Passenderweise sind all diese Inhalte Teil der derzeitigen epischen Saison „Gladiatoren“ in World of Tanks Modern Armors. Zusätzlich gibt ein zweiteiliges Community-Event, bei welchem die Spieler sich entweder den Space Marines oder den Adepta Sororitas anschließen können, um dann erst gegen Orks und später gegen die Handlanger des Chaos zu kämpfen.

Ganz gleich, ob die Spieler mit Warhammer 40,000 vertraut oder nur bereit für die Schlacht sind – in diesem Mai werden Helden gebraucht.