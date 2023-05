PM: Sprengt das Tor und die Feier gleich mit – im Chivalry 2: Raiding Party-Update (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ritter, verteidigt die Edelleute! Ab dem 2. Mai wird Chivalry 2 Teil der Reihe „PlayStation Plus – Monatliche Spiele“ und ist als solches eines der monatlichen Spiele für PS5 und PS4 im Mai. Die perfekte Begleitung zu dieser Veröffentlichung ist das neue Raiding-Party-Update von Torn Banner Studios – ab dieser Woche kostenlos für alle Besitzer von Chivalry 2 erhältlich.

Erlebt mit uns die neueste Karte von Chivalry 2, „Die Plünderung von Bridgetown“, ein Teamszenario für 64 Spieler. Übernehmt als ehrenhafte Agathianer die Verteidigung oder verderbt das Fest als furchtlose Tenosianer.

Eine dekadente Feierlichkeit des agathianischen Adels wird durch den markerschütternden Schall von Kriegshörnen unterbrochen. Tenosia fällt in die grüne Landschaft von Irilla ein!

In der ersten Stufe dieser riesigen Karte spawnen die Verteidiger als agathianische Bauern – die möglichst schnell zu den Waffen greifen müssen, um die Weingärten ihrer Herren gegen die tenosianischen Angreifer zu verteidigen. Könnt ihr lange genug überleben, bis die agathianischen Ritter eintreffen? Wahrscheinlich nicht, aber ihr werdet als ordentliche Krieger auf das Schlachtfeld zurückkehren, nachdem ihr einen tapferen Tod für euer Königreich gestorben seid.

Nachdem die grünen Weingärten und Äcker dem Schlachten und den Flammen zum Opfer gefallen sind, ist es Zeit für die Angreifer, das alte Bridgetown selbst zu plündern. Die Spieler werden, wie bei einem Renaissance-Jahrmarkt, der sehr, sehr schiefgelaufen ist, die Feierlichkeiten zerschlagen, alles auf den Kopf stellen und Wein und, natürlich, Blut durch die Straßen fließen lassen.

Endlich ist es Zeit für einen Fenstersturz. Das ultimative Ziel der Eindringlinge ist, so viele Adlige aus dem Fenster zu werfen, wie möglich. Die Edelleute werden bestürzt sein!

Wird es Tenosia gelingen, Bridgetown zu überwinden, um seine Angriffe auf die Lande des Nordens fortzusetzen? Sieg oder Niederlage werden darüber entscheiden, wie ihr die Geschichte weiterwebt – in diesem epischen Angriff auf Anstand und Ordnung.

Interessiert an einem kurzen Abriss der Geschichte? In jedem Spiel-Update macht die Kriegssaga in Chivalry 2 einen gewaltigen Sprung nach vorn. Bridgetown ist die sechste Teamziel-Karte seit der Veröffentlichung des Spiels (neben verschiedenen anderen Karten für andere Spielmodi). Nachdem es erfolgreich durch das Bollwerk in der „Bresche von Baudwyn“-Karte gebrochen ist, hat das Tenosianische Reich die zweite Phase seiner Invasion begonnen, indem es landeinwärts fortschreitet – an Bridgetown vorbei. Das agathianische Fest, das sie stören? Eine Feierlichkeit anlässlich König Argons erfolgreicher Verteidigung der Festung Thayic gegen den Freimaurerorden. Gut gewusst ist halb gewonnen, oder?

Leicht in den Händen, aber zu wahrlich gewaltigen Hieben und Spezialangriffen fähig – das schwere Kavallerieschwert wurde entworfen, um Spielern neue und einzigartige Möglichkeiten zu bieten, sich selbst im Tanz der Schlachten von Chivalry 2 auszudrücken.

Diese einhändige Waffe hat eine große Reichweite und langsame Schwünge und kann von den Unterklassen Waffenknecht (Fußsoldat) und Wächter (Ritter) ausgerüstet werden.

Das schwere Kavallerieschwert ermöglicht einzigartige Angriffe zu Pferd in Form von Hieben, die sich von den Hieben zu Fuß unterscheiden. Gameplay-Tipp: Setzt einen Spezialangriff ein, wenn ihr auf dem Pferd sitzt, um die Waffe nach vorne zu richten und euer Team im Sturm zum Sieg anzuführen!

Für das schwere Kavallerieschwert wird es verschiedene neue, freischaltbare Skins geben. Passende Rüstung und Heraldik sind in kostenlosen und kostenpflichtigen Stufen des Raiding-Party-Kampagnen-Pass enthalten.

Das Raiding-Party-Update ist eines unserer größten Updates und beinhaltet die meisten Verbesserungen, um euch das Leben leichter zu machen, die es bisher in einem einzigen Patch gab. Unser Team hat sich seit der Veröffentlichung der stetigen Verbesserung von Chivalry 2 verschrieben – mit neuen Inhalten, Bugfixes und Optimierungen, um die Spielerfahrung zu verbessern.

Es gibt bereits eine Cross-Plattform-Spielersuche in Chivalry 2, doch eines der meistgewünschten Features war die Möglichkeit, Gruppen mit Freunden auf verschiedenen Spieleplattformen bilden zu können.

Wir freuen uns, mit diesem Update die Gruppen-Crossplay-Beta zu veröffentlichen, mit der Spieler nun Einladungscodes teilen können, um ihre Freunde zu ihrer Freundesliste hinzuzufügen, mit ihnen eine Gruppe zu bilden und so auf demselben Server zu landen. Wie für eine Beta üblich, wird es einige geringfügige Fehler geben, an denen wir bereits arbeiten, um sie in einem zukünftigen Update zu beheben.

Also, schnappt euch eure Freunde, zieht eure Waffen und führt die Streifkräfte zum Sieg – im Raiding-Party-Update.

Vorwärts – Für Sieg und Ruhm!