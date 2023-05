PM: Xbox und OPI feiern den Sommer mit einem exklusiven Controller in knalligen Farben (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Sommer steht vor der Tür und Xbox weiß, dass nichts besser zur warmen Jahreszeit passt als knallige Farben. Im vergangenen Jahr hat sich Xbox erstmals mit der Nagellack-Marke OPI zusammengetan und eine exklusive Nagellack-Kollektion veröffentlicht. Nun drehen die beiden Partner den Spieß um und bringen mit der Sunkissed Vibes OPI Special Edition einen exklusiven Xbox Wireless Controller heraus, der in vier sommerlichen Farben erstrahlt und von der neuen OPI Nagellack-Kollektion „Summer Make the Rules“ inspiriert ist. Passionierte Gamer*innen erhalten so den ultimativen Summerglow.

Die Sunkissed Vibes OPI Special Edition macht jeden Tag zu einem Strandtag. Lackiere Dir die Fingernägel im Ton „Sanding in Stilettos“ von OPI, um den perfekten Kontrast zum Perlmutt schimmernden Melon-Topcase zu schaffen. Alternativ kannst Du das glänzende D-Pad mit der Nagellack-Farbe „Flex on the Beach“ ergänzen. Du willst es noch gewagter? Dann passt zur pastellfarbenen Rückseite, den Bumpern und den Thumbsticks am besten der Ton „Surf Naked“ Blau von OPI. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch die sommerlich schimmernden Xbox-Tasten, die von der OPI-Farbe „Summer Monday-Fridays“ inspiriert sind.

Die Sunkissed Vibes OPI Special Edition lässt sich nahtlos in das vorhandene Xbox Setup integrieren und ist kompatibel mit Konsole, PC, iOS und Android. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und einem 3,5-mm-Stereo-Headset-Anschlusss eignet sich der Xbox Wireless Controller auch als idealer Begleiter für sommerliche Abenteuer. Sobald Du die Farbpalette perfekt abgestimmt hast, kannst Du den Controller durch eine individuelle Tastenbelegung über die Xbox Zubehör-App weiter personalisieren.

Der Xbox Wireless Controller in der Sunkissed Vibes Special Edition kann ab sofort für 64,99 Euro (UVP) vorbestellt werden.

Als weltweite Nummer 1 unter den Nagelstudio-Marken bietet OPI (eine Marke der WELLA Company) eine große Anzahl an Farbtönen und Produkten in höchster Qualität. Von den preisgekrönten Farben bis hin zu innovativen Effekten, Behandlungen und Geräten – das I in OPI steht für Inspiration. Für weitere Informationen besuche OPI.com und folge OPI auf Instagram und TikTok.