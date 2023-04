Evil Dead - The Game: Bruce Campell will Ash nicht ausleihen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Sehr lange hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass Bruce Campells ikonischer Charakter Ashley „Ash“ J. Williams, bekannt aus den ersten drei Tanz der Teufel-Streifen, als spielbarer DLC Einzug in das Prügelspiel Mortal Combat 11 erhalten könnte. Ein Gerücht, dass sich derzeit für das noch nicht offiziell angekündigte Mortal Combat 12 ebenfalls verfestigt. In einem Interview gegenüber dem AV Club stellte Ash-Darsteller Bruce Campell jetzt klar, dass seine Figur in anderen Spielen nicht vorkommen soll, obwohl das schon passiert ist:

Nein, ich will nicht, dass Ash in den Spielen anderer Leute auftaucht. Andere Kreaturen wie Freddy und Jason können in meinem Spiel vorkommen. Man sollte die Möglichkeit haben, als Freddy zu spielen. Man sollte die Möglichkeit haben, als Jason zu spielen und Ash gegen diese Typen kämpfen zu lassen. Das würde ich also tun. Aber, nein, ich bin nicht daran interessiert, Ash auszuleihen. Sie müssen zu uns nach Hause kommen.

Somit hat Campell kein Problem damit, andere Horrorikonen in seinem Spiel Evil Dead –The Game zu haben, er lehnt jedoch eine Beteiligung von Ash in anderen Spielen ab. Allerdings ist Ash ein spielbarer Charakter in beispielsweise Day of Daylight und er ist auch als Skin im Surivalshooter Fortnite erhältlich.