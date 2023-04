GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 17/2023 und Ausblick auf KW 18/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 16: Rückblick von Montag, 24. April, bis Sonntag, 30. April 2023

Spiele-Checks

Knights of Pen and Paper 3 (zum Spiele-Check)

Der lang erwartete Check von Vampiro zur Gruppen-Taktik-RPG-Persiflage Knights of Pen and Paper 3 klärte euch endlich über die Qualität des neuesten Ablegers auf. Er kam zu folgendem Fazit: "Hübsche und witzige Hommage an Tischrollenspiele für viele Spielsessions".



Irgendwann ist immer das erste Mal. Für TheLastToKnow war Varney Lake aus der "Pixel Pulp"-Reihe die erste Visual Novel, die er jemals beendet hatte. Insgesamt war er positiv überrascht und fasste zusammen: "Interaktive Schauergeschichte gepaart mit Coming-of-Age-Elementen".

User-Artikel

Fangame: The Pac-Man Brothers (zum User-Artikel)

Unser Nischenliebhaber setzte seine Fangame-Serie mit The Pac-Man Brothers fort und hatte offensichtlich viel Spaß dabei: "Unter der Haube stecken so viele kleine Neuerungen und Ideen, dass sich The Pac-Man Brothers sehr positiv von den vielen anderen Klonen abhebt. "



Die Mammut-Serie "Spiele von Legend Entertainment" von Jürgen ist mittlerweile bei Teil 5 angekommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht. Diesmal präsentierte er euch in seiner unnachahmlichen Art die gut recherchierten Hintergründe und Anekdoten zum Größenwahn-Projekt Death Gate.



Und auch der dritte User-Artikel der Woche ist die Fortsetzung einer Serie. Corlagon versetzter euch an den Anfang der 1990er Jahre und nahm für euch das "Rollenspiel für Newbies" Mystic Quest Legend auseinander. Rückblickend löste es allerdings keine großen Jubelstürme bei ihm aus: "Die Handlung fand ich im Nachhinein enttäuschend, vor allem aber kamen mir die Kämpfe selbst im Vergleich zu ähnlichen Spielen recht monoton vor."

Ausblick auf KW 18

Neben seinem Wartales -Test hat Vampiro hat auch so einige Spiele-Checks in der Mache. Dazu gehören Europa Universalis 4: Domination , Combat Mission - Battle for Normandy und Clanfolk . Ihr könnt in den Kommentaren gerne schreiben, welchen Check ihr als erstes Lesen möchtet. SupArai spielt in der Zwischenzeit Detektiv und arbeitet an seinem Check zu Shadows of Doubt . Und TheLastToKnow bereitet seine Checks zu Murderous Muses und zum bald erscheinenden DLC The Spider of Lanka zu The Case of the Golden Idol vor.



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

