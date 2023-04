Panzer Corps 2: Großes Multiplayer-Update einschließlich "Schach-Karten"

PC

Das Rundentaktik-Spiel Panzer Corps 2 konnte uns im Test voll überzeugen. Rund drei Jahre nach Release hat Slitherine ein großes Multiplayer-Update veröffentlicht (Steam, GOG, Epic, Slitherine; Windows Store folgt in Kürze). Das Update bringt zwölf klassische Multiplayer-Karten, die aus dem World Championship Tournament 2021 adaptiert wurden. Zu den Karten gehören El Alamein, Berlin und Barbarossa.

Außerdem wurden drei 9x9-Hexes große "Schach-Karten" eingeführt. Zur Verknüpfung vom Spiel der Könige mit heuten Strategie- und Taktik-Spielen hat Slitherine einen kleinen Artikel veröffentlicht. Der neue Schach-Modus auf symmetrischen Karten soll schnelle Action bieten. Jede Einheit hat ihre Stärken und Schwächen. Passend dazu startet am 8. Mai das "Panzer Corps 2 Chess Map Tournament" im Swiss-System, ihr spielt also in jedem Fall in allen drei Runden. Der erste Gegner wird zufällig gewählt, die beiden weiteren Gegner werden euch entsprechend eurer Performance zugeteilt. Ihr habt 10 Tage Zeit, um eine Runde zu absolvieren. Eine Registrierung ist noch möglich!