Twisted Metal: Serienteaser veröffentlicht, Gerüchte über ein neues Spiel

Am 27. Juli 2023 startet bei dem US-amerikanischen Straeminganbieter Peacock die Filmserie Twisted Metal, die auf der gleichnamigen Videospiel-Franchise basiert. Dabei könnte die Serie neben der Action auch einen kruden und abgefahrenen Humor beinhalten, denn sie basiert auf einem Konzept der Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick, die als ausführende Produzenten fungieren werden. Wann oder ob die Serie auch nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

In den Spielen habt ihr die Aufgabe, in einem abgesperrten und frei befahrbaren Gebiet mit eurem waffenstarrenden Karren die weiteren Mitstreiter auszuschalten und dabei selbst am Leben zu bleiben. Die Streamingserie scheint einen ähnlichen Weg einzuschlagen, denn der Teaser-Trailer zeigt Anthony Mackie (Avengers – Endgame) wie er in seinem aufgemotzten Fahrzeug seine Waffe lädt, eine Musik-CD einlegt und sich in ein Straßengefecht begibt. Aufgrund der dargestellten Hintergründe scheint die Serie in einer postapokalyptischen Welt zu spielen.

Darüber hinaus soll Sony an einem neuen Twisted Metal-Spiel arbeiten, das in etwa zeitgleich mit der TV-Serie erscheinen soll. Jedoch wurde das Spiel noch nicht offiziell angekündigt.