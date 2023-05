Spiele-Check von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist deutlich zu erkennen, dass Onni Jönsson das Zeitliche gesegnet hat.

Die Spielmodi

Der Mord an Onni Jönsson

An die Falltafel pinnt ihr alle gefundenen Hinweise.

Stimmungsvolle Voxelstadt

Charlotte Heights macht optisch auch bei Nacht eine gute Figur.

Early Access-Baustellen

Die Gespräche mit anderen Bewohnern laufen immer nach denselben Mustern ab.

Fazit

Schleich-Action für PC im Early Access

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Interessante Detektiv-Sandbox, bei der im Early Access hoffentlich die losen Fäden richtig verknüpft werden.

Die bekannteste und erfolgreichste Voxelwelt dürfte inzu bewundern sein.orientiert sich allerdings nur optisch an Mohjangs Erfolgstitel. Weder kloppt ihr Gestein, noch widmet ihr euch dem Crafting. Stattdessen bewegt ihr euch in einer zufallsgenerierten, unveränderbaren Voxelstadt. Euren Lebensunterhalt verdient ihr, indem ihr als Privatdetektiv Verbrechen aufklärt oder selbst welche begeht. Um herauszufinden ob das Spaß macht, habe ich die Early-Access-Version für acht Stunden unter die Lupe genommen.In Shadows of Doubt stehen euch derzeit zwei Spielmodi zur Verfügung: Im Freien Spiel erstellt ihr euch eine neue Stadt und findet euch anschließend irgendwo in der Spielwelt wieder. „Glücklicherweise“ ereignete sich bei meinem kurzen Abstecher in direkter Nähe der erste Totschlag: Am hellichten Tage, auf offener Straße und vor mir als Zeugen machte der Täter keine Anstalten den Tatort zu verlassen – es beschlichen mich leichte Zweifel bezüglich der Güte der Sandbox. Den Freien Modus habe ich dann auch nur kurz angespielt, die überwiegende Zeit verbrachte ich im Tutorial-Fall in der Stadt Charlotte Heights.Der Einführungsfall startet in eurem Zuhause und nach dem Grundlagen-Tutorial begebt ihr euch in die Wohnung von Onni Jönsson. Die 9mm-Kugel in seinem Körper deutet darauf hin, dass er eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Also nehmt ihr die Leiche unter die Lupe, durchsucht anschließend die Wohnung nach weiteren Hinweisen und versucht mehr über das Leben des Opfers herauszufinden.Fast jeden gefundenen Hinweis dürft ihr an eure Falltafel heften und untereinander mit Fäden verbinden – was zu einer komplexen Beweissammlung führt, wie ihr sie bestimmt aus Kriminalfilmen kennt. Diese Hinweise klappert ihr anschließend ab, zum Beispiel stattet ihr der Person, mit der Onni zuletzt telefoniert hat, einen Besuch ab. Informationen erhaltet ihr auch indem ihr euch in Computer einloggt und Emails durchforstet, die Bilder der Sicherheitskameras zum Tatzeitpunkt überprüft und Gespräche mit den Einwohnern führt.Wie ihr eure Ermittlungen vorantreibt, könnt ihr stellenweise selbst entscheiden. Um die Bilder der Sicherheitskameras zu sichten, müsst ihr zuerst den Security-Raum finden. Knackt ihr anschließend das Türschloss? Oder nehmt ihr den Weg über den Lüftungsschacht? Und wie entledigt ihr euch des Sicherheitsdienstes: Warten, bis er seine Schicht beendet oder schlagt ihr ihn kurzerhand K.O.? Bei der Entscheidungsfindung gilt es unter anderem zu bedenken, dass manche Handlungen als strafbare Vergehen gelten, für die ein Bußgeld fällig wird, solltet ihr geschnappt werden.Die zufallsgenerierten Städte bestehen aus mehrstöckigen Wohnhäusern, in denen die Einwohner leben und verschiedene Firmen untergebracht sind, Geschäften und Bars – sowie einigem Füllmaterial. Optisch gefällt mir die Stadt größtenteils gut: Sie ist düster, es regnet viel und oft, die Neonlichter sorgen für eine gelungene Beleuchtung. Grundsätzlich muss man den groben Voxel-Look aber mögen.Lauft ihr durch die Stadt von einem Ort zum anderen begegnet ihr zwangsläufig anderen Einwohnern, die einem eigenen Tagesablauf nachgehen. Der bildet sich in Arbeitszeiten (damit auf Öffnungszeiten von Geschäften) sowie Barbesuchen ab. Einwohner könnt ihr jederzeit anquatschen. Die Gespräche verlaufen aber hölzern und basieren auf wenigen, eintönigen Standardzeilen.Shadows of Doubt lief während meiner Spielzeit passabel. Es gab einige Abstürze, ab und an verfing sich die Spielfigur in der Welt und an einigen Stellen kam es zu merkwürdigen Dauerrucklern. Dazu gesellen sich Kleinigkeiten wie überlappende oder unsaubere Texte, Steuerungsänderungen werden nicht übernommen oder nicht korrekt angezeigt.Im Gesamten macht auch das Gameplay noch einen rumpeligen Eindruck. Das Stadtleben wirkt auf mich statt dynamisch eher chaotisch. Einige Spielsysteme sind zudem nur halbherzig integriert und entfalten die gedachten Auswirkungen auf das Spielgeschehen meines Erachtens noch nicht. Man merkt Shadows of Doubt deutlich an, dass es frisch im Early Access ist.Nach acht Stunden Spielzeit und mehren Neustarts habe ich den Tod des Onni Jönsson immer noch nicht aufgeklärt. Das liegt vor allem daran, dass ich in den bisherigen Anläufen irgendwann den Überblick über meine Falltafel verloren habe. Shadows of Doubt ist in vielen Bereichen wirklich bewundernswert detailversessen. Richtig gepackt hat mich das Detektiv-Dasein trotzdem nur in wenigen Momenten: Derzeit spielt sich der Titel für meinen Geschmack einfach noch zu hakelig und zusammenhanglos.Optisch ist das Spiel allerdings stimmig, die Ermittlungsarbeit ist gut umgesetzt und die Hinweise an der Falltafel zu verknüpfen macht Spaß. Shadows of Doubt werde ich deshalb weiter mit Spannung verfolgen, denn das Spielkonzept und die Aufmachung gefallen mir gut.