Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer blättern durch frühere Spielezeitschriften-Jahrgänge und versetzen sich so 10, 20 und 30 Jahre in der Zeit zurück.

Die monatliche Zeitschriften-Zeitreise erinnert uns an die großen Themen vergangener Spielemagazin-Epochen. So fiel vor 10 Jahren eine große Aufbauserie in sich zusammen, während eine prominente Spieleheldin ein gelungenes Comeback feierte. Vor 20 Jahren begab sich Indiana Jones in eine kaiserliche Gruft, vor 30 Jahren schwirrten Polygon-X-Wings über PC-Monitore. Patreon-Unterstützer wagen sich beim Bonus-Segment noch tiefer in die Vergangenheit: Schon vor 40 Jahren gab es auf dem Atari VCS reichlich Star-Wars-Action. Vor dem Trip in die Vergangenheit widmen wir uns wie gewohnt Meldungen und Spielberichten der Gegenwart.