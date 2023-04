Teaser Im Heft "OK cool auf die Hand" lässt Dom Schott Entwicklerinnen und Entwickler aus der Ukraine zu Wort kommen. Er teilt lustige Anekdoten aus der Solo-Heftproduktion sowie ernste Einblicke mit Hagen.

In seinem Projekt OK cool spricht Dom Schott mit Menschen aus der Spielebranche, dem Spieljournalismus oder von Community-Projekten über ihr Leben – auch Jörg war dort schonmal zu Gast.

Nun hat er sich in dem Kopf gesetzt, dass auch OK cool auf einem kleinen, aber feinen Printheft stehen soll. Darin geht es auch um eine bestimmte Gruppe Menschen: Entwicklerinnen und Entwickler aus der Ukraine. Darüber wollte Hagen mehr erfahren und so redet er heute mit Dom über das sensible Thema des Heftes sowie sehr beschwingt darüber, wie man so ein Heft als Einzelkämpfer macht – angefangen bei der Frage "Was für ein Programm nimmt man denn fürs Layout?" An der Stelle so viel: Dom verwendete nicht direkt die beste Variante.

