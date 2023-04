PM: Finanzminister Christian Lindner wird Gastredner auf dem game-Sommerfest (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 28. April 2023 – Wenn sich am 5. Juli in Berlin die deutsche Games-Branche mit Politik und Presse trifft, wird auch Bundesfinanzminister Christian Lindner dabei sein. Der FDP-Bundesvorsitzende wird Gastredner des game-Sommerfests in diesem Jahr sein. Das gab heute der game – Verband der deutschen Games-Branche bekannt. Neben dem lockeren Austausch in entspannter Atmosphäre wird es auch um Themen wie die Weiterentwicklung der bundesweiten Games-Förderung gehen. Ende vergangenen Jahres musste aufgrund der großen Nachfrage ein Förderantragsstopp vom zuständigen Bundeswirtschaftsministerium verhängt werden. Dieser stellte die klein- und mittelständisch geprägte deutsche Games-Branche vor enorme Herausforderungen und konnte erst durch die kurzfristige Aufstockung des Förderbudgets durch den Deutschen Bundestag aufgehoben werden. Wie ein solcher Stopp in Zukunft verhindert und das deutsche Fonds-Modell beispielsweise durch eine steuerliche Games-Förderung weiterentwickelt und international vergleichbar werden kann, wird aktuell diskutiert.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

