PM: Von Blind Driving Assists bis zu One Touch Driving: Das zugänglichste Forza Motorsport aller Zeiten (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Forza Motorsport erscheint 2023 und bringt Spieler*innen den Generationensprung in Sachen Genauigkeit, Immersion und Realismus. Während das Team damit beschäftigt war, das technisch fortschrittlichste und authentischste Rennspiel zu entwickeln, sind wir stolz darauf, ein weiteres Ziel erreicht zu haben: Forza Motorsport ist unser zugänglichstes Spiel aller Zeiten.

Der Titel bietet eine Vielzahl an Barrierefreiheitsfunktionen – jede einzelne davon ist wichtig! In diesem Artikel möchten wir im Namen des Teams von Turn 10 einige unserer neuen und innovativen Funktionen vorstellen, die so vielen Menschen wie möglich erlauben, das Spiel zu erleben.

Blind Driving Assists – Fahrhilfen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung

Blind Driving Assists (BDA) ist eine Funktion, die für Spieler*innen mit Blindheit und Sehbehinderung entwickelt wurde. Nach Jahren der Forschung und des Feedbacks haben wir die letzten zwei Jahre damit verbracht, die Funktion mit direktem Feedback unseres Accessibility Consultant und Blind Gamer Brandon Cole und anderen aus der Gaming & Disability Community zu gestalten. Während der gesamten Entwicklungszeit haben uns Brandon und andere Spieler*innen mit Blindheit und Sehbehinderung unschätzbares Echtzeit-Feedback gegeben, um bei der Erstellung und dem Feintuning der verschiedenen Blind Driving Assists zu helfen.

Die Fahrhilfen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung bieten eine Reihe zusätzlicher Audiohinweise, die die Navigation auf den Strecken von Forza Motorsport erleichtern. Das Feature-Set wurde vom Audio-Team bei Turn 10 entwickelt und während der gesamten Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit unserem Accessibility-Team erstellt. Spieler*innen können sich im Eingabehilfen-Menü detaillierte Beschreibungen und eine Vorschau der einzelnen Audiohinweise anhören, denen sie auf der Strecke begegnen werden. Sobald sich Spieler*innen mit den verschiedenen akustischen Informationen vertraut gemacht haben – wofür sie stehen und wie sie miteinander interagieren – können sie sich auf die Strecke begeben und die Funktion ausprobieren.

Die Fahrhilfen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung liefern Spieler*innen auch akustische Informationen über ihre Position und Orientierung auf dem Track, die Annäherung an und das Durchfahren von Kurven sowie Informationen über das Fahrzeug. Darunter fallen beispielsweise Hinweise darüber, wie viel Abbremsung erforderlich ist, wann geschaltet werden muss (falls mit Schaltgetriebe gespielt wird) und mehr.

Für das gesamte Team war es wichtig, dass die Fahrhilfen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung als eine Reihe von Funktionen und nicht als ein Modus funktionieren. Wir wollten, dass Spieler*innen mit Blindheit und Sehbehinderung Forza Motorsport so erleben, wie es beabsichtigt war. Mit Hilfe der akustischen Informationen können sie ihre eigenen Fahrentscheidungen treffen. Aus diesem Grund wird Brandon der erste sein, der der Community mitteilt, dass dieses Feature nicht einfach nur Pick-up-and-Play ist. Es wird eine Lernkurve geben, während man das Fahren mit Hilfe der Audiohinweise erlernt. Sobald sich die Spieler*innen erst einmal daran gewöhnt haben, glauben wir, dass diese Funktion das Spiel verändern wird. Wir werden der Community kurz vor dem Launch von Forza Motorsport noch weitere Informationen zu den Features mitteilen.

One Touch Driving – Fahren mit einer Berührung

Eine weitere Neuerung in Forza Motorsport ist die Möglichkeit, mit einer beliebigen Anzahl und Kombination von Eingabe-Optionen zu fahren. Um diese Funktion zu kreieren, hat das Team in verschiedenen Phasen der Entwicklung mit Xbox User Research zusammengearbeitet, um Spieler*innen mit eingeschränkter Mobilität und Ausdauer einzubinden. Diese Funktionen wurden für Spieler*innen entwickelt, die Schwierigkeiten haben, mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, einen Controller zu greifen oder den Druck auf die Tasten aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichen eine tiefere Anpassung der Fahrzeugsteuerung als je zuvor. Von den Grundlagen wie dem automatischen Schalten über verbesserte Lenk- und Bremsassistenten bis hin zu den brandneuen Gaspedal- und Boxeneinfahrtsassistenten kann das Spielerlebnis individuell angepasst werden.

Screen Narration – Bildschirmkommentar-Option

Wir bieten Spieler*innen eine Bildschirmkommentar-Option an, die bei der Navigation und dem Spiel unterstützt und an die individuellen Vorlieben und Informationsbedürfnisse angepasst werden kann. Die Basis des Systems besteht aus Lautstärke-, Tonhöhen- und Geschwindigkeitsreglern sowie der Möglichkeit, die Stimme des*der Sprechers*Sprecherin zu wählen.

Für die individuelle Anpassung gibt es einige brandneue Einstellungen, die die Kontrolle über den*die Bildschirmsprecher*in und die Wortfülle ermöglichen, wie z. B. Positionen in der Leseliste, Schlüsselwörter für die Navigation, Hinweise für Controller-Buttons und mehr. Dies kann dazu beitragen, eine Informationsüberlastung zu vermeiden und bietet die Möglichkeit, die Einstellungen nach Bedarf anzupassen, wenn die Spieler*innen mit dem Spiel vertrauter werden.

Das zugänglichste Forza Motorsport aller Zeiten

Die Zugänglichkeitsfunktionen in Forza Motorsport sind noch lange nicht alles. Hier kommt eine Liste mit einigen der vielen großartigen Barrierefreiheitsoptionen, die in Forza Motorsport enthalten sind.

Das Engagement von Turn 10 für Barrierefreiheit ist ungebrochen. Wir hören Spieler*innen zu und bemühen uns, Funktionen zu entwickeln, die es mehr Spieler*innen ermöglichen, die Titel zu spielen, die sie lieben. Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die das Team leistet, um mehr Spieler*innen als je zuvor die Möglichkeit zu geben, Forza Motorsport zu erleben. Forza Motorsport erscheint dieses Jahr im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Windows PC und Steam sowie für Cloud Gaming (Beta).