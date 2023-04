Street Fighter: Zwillingsbrüder sollen Verfilmung übernehmen

PC Xbox X PS4 PS5

Nachdem sich Legendary Pictures die Film- und TV-Rechte der Marke Street Fighter von Capcom gesichert haben, scheint das Filmstudio jetzt auch ihre Regisseure gefunden zu haben.



Nach einer Meldung des Branchenmagazins The Hollywood Reporter befinden sich die australischen Zwillingsbrüder Danny und Michael Philippou in finalen Verhandlungen, um das Prügelspiel einer abendfüllenden Verfilmung zuzuführen. Bekannt wurde das Regieduo durch ihren erfolgreichen YouTube-Kanal RackaRacka, in dem sie mit einfachen Mitteln Horror- und Actionfilme parodierten und am 27. Juli 2023 erscheint mit Talk to Me ihr erster Horrorfilm in den deutschen Kinos, der von der Kritik bereits jetzt hoch gelobt wird.

Bis die neue Street Fighter-Verfilmung in die Kinos kommt und damit den ersten Kinostreifen Street Fighter – Die entscheidende Schlacht mit Jean Claude Van Damme in der Hauptrolle beerbt, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Fans der Franchise dürften sich erst mal auf das neue Spiel Street Fighter 6 freuen, das am 2. Juni 2023 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.