Gobliiins 5 soll in den nächsten Tagen erscheinen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Schöpfer der Gobliiins-Adventure-Reihe Pierre Gilhodes verriet in einem Crowdfunding-Update auf den Plattformen Kickstarter und Ulule, dass sein neuestes Projekt Gobliiins 5 fertiggestellt ist und in Kürze auf der Indie-Plattform itch.io veröffentlicht wird. Zu diesem Zeitpunkt wird das Spiel aber weder auf Steam noch auf GOG zu finden sein - zumindest so lange nicht, bis Gilhodes einen Partner für die Veröffentlichung findet. Zu den Sprachversionen äußerte sich Gilhodes folgendermaßen:

Eine französische und eine englische Version sind enthalten, im Moment allerdings keine weiteren Sprachen mehr. Ich habe den Fehler gemacht, zu viel Text in das Spiel einzubauen, was die Übersetzungen letztlich sehr teuer macht. Allerdings wünsche ich mir, in Zukunft weitere Sprachen hinzufügen zu können.

Solltet ihr zu den Crowdfunding-Unterstützern gehören, werdet ihr bald einen Download-Link in eurem E-Mail-Postfach vorfinden. Eine physische Version ist nicht geplant.