PM: Armored Core VI: Fires of Rubicon – Neue Gameplay-Details direkt von FromSoftware (Sony Playstation Blog)

FromSoftware zählt zu den beliebtesten Entwicklern und hat moderne Klassiker wie Bloodborne, Sekiro und Elden Ring hervorgebracht, die Spieler auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben. Doch reisen wir einmal kurz in der Zeit zurück– ins Jahr 1997, als FromSoftware das Kultspiel Armored Core für PSOne veröffentlichte. Die Kombination aus intensiver Mech-Kampf-Action und strategischen Anpassungsmöglichkeiten hat damals Spieler auf der ganzen Welt begeistert. Die Reihe ist seitdem ein absoluter Fanliebling, der im Laufe der Jahre mehrere Spin-Offs und Sequels erhielt. Und jetzt, 25 Jahre, nachdem Spieler das erste Mal ihre eigenen Roboter gebaut haben, und 10 Jahre nach dem letzten Teil der Reihe, ist Armored Core zurück– und steckt voller Sprengkraft.

Wir haben uns mit FromSoftware zusammengesetzt, um einen ersten Blick auf das Gameplay von Armored Core VI: Fires of Rubicon zu werfen und mehr über den neuesten Titel des Mech-Action-Genres zu erfahren.

Diejenigen von euch, die FromSoftware hauptsächlich durch Spiele wie Bloodborne oder Elden Ring kennen, sind vielleicht neugierig, was sie in Armored Core VI erwartet.

Ihr spielt einen einfachen menschlichen Soldaten, der einen riesigen zweibeinigen Mech steuert. Auch wenn das Tempo und die Struktur von Mech-Action sich grundlegend von anderen Spielen des Studios unterscheidet, können Spieler sich darauf verlassen, dass sie nicht auf die flüssige, reaktive Steuerung verzichten müssen, die sie von FromSoftware-Spielen erwarten– lediglich der Kontext ist anders. Stellt euch riesige, schwer bewaffnete Roboter vor, die sich rasant am Boden und in der Luft bewegen und dabei blitzschnell auf Angriffe und Bedrohungen reagieren können, während sie versuchen, die Oberhand über gefährliche Gegner mit noch mehr Feuerkraft zu gewinnen.

Armored Core VI ist eine neue Geschichte, die auf dem Planeten Rubicon spielt, auf dem eine mächtige Energiequelle namens „Coral“ entdeckt worden ist. Aber dabei handelt es sich nicht um das Zeug, das in Aquarien hübsch aussieht– Coral ist extrem unbeständig und hat bereits eine schreckliche Naturkatastrophe ausgelöst, die vor vielen Jahren schon einmal fast ganz Rubicon in Schutt und Asche gelegt hätte. Aber die Megakonzerne der Zukunft können der Anziehungskraft von Coral einfach nicht widerstehen und führen bis heute Kriege deswegen.

Die verschiedenen Gebiete von Rubicon sind voller Gegensätze, denn die ausgehöhlten Industrieruinen aus der Zeit der zuvor erwähnten Katastrophe schwelen unter einer glänzenden Schale aus modernster Bergbautechnologie, die den Planeten umhüllt.

„Es ist eine komplexe, vielschichtige Welt, die nur so vor riesigen Gebäuden und gigantischen unterirdischen Anlagen strotzt, die von ihren vorherigen Bewohnern erbaut wurden. Diese Gebäude bedecken die Oberfläche des Planeten, und die Spieler werden diese verschiedenen Umgebungen im Laufe der Handlung erkunden“, so Game Director Masaru Yamamura.

Die riesigen Umgebungen erzeugen beeindruckende Größenverhältnisse und werden unseren Erwartungen an die Weltenbauexperten von FromSoftware gerecht. Dank der fortgeschrittenen Bewegungsfähigkeiten eurer Armored Cores (kurz: AC) könnt ihr diese riesigen, offenen Gebiete nach Herzenslust erkunden. Ihr werdet (wie in vorherigen Teilen) im Verlauf des missionsbasierten Spielfortschrittssystems eine Vielzahl verschiedener Landschaften und Ziele entdecken. „Es wird Missionen geben, in denen ihr auf offenen Schlachtfeldern kämpft und die sehr kampforientiert sind“, erklärt Yamamura. „Manchmal werdet ihr aber auch Datenprotokolle aus Trümmern bergen und andere Nebenziele erfüllen.“

Assault Boost: Eine der zentralen neuen Funktionen in Armored Core VI ist ein sofortiger Wechsel vom Fernkampf mit Schusswaffen in den Nahkampf, was durch eine per Tastendruck aktivierbare Bewegungsfähigkeit namens Assault Boost ermöglicht wird.

„Assault Boost ist eine Angriffsaktion, die dazu dient, den Abstand zwischen euch und Gegnern zu verringern, und euch ermöglicht, schnell über große Distanz in den Nahkampf zu wechseln“, berichtet Yamamura. Die Fähigkeit ermöglicht auch einige unglaubliche Kettenfähigkeiten im Kampf, die er anschaulich beschreibt: „Stellt euch vor, ihr feuert Projektile ab, während ihr Assault Boost aktiviert habt. Sobald der Gegner durch den Projektilangriff ins Schwanken gerät, könnt ihr den Abstand mit eurer Impulsklinge überbrücken und einen Nahkampfangriff anschließen.“

Taumeln: Eine weiter Ergänzung im Kampfsystem der Reihe ist eine „Taumeln“-Mechanik: Wenn ein AC innerhalb kurzer Zeit zu viele Treffer erleidet, verliert er kurzzeitig seine Funktion (und wird angreifbar). Sowohl aneinandergereihte Treffer als auch schwere Schläge verursachen Taumelschaden, was euch dazu motivieren soll, Druck auf den Gegner aufzubauen. Der Schaden, der der Gleichgewichtsanzeige eines Gegners zugefügt wird, unterscheidet sich von Waffe zu Waffe. Es gibt noch weitere Faktoren wie die Entfernung, die die Strategie beim Ausrüsten und Verwenden dieser Waffen im Kampf beeinflussen.

Wir haben Yamamura gefragt, wie sich das Tempo und die Atmosphäre des Spiels im Vergleich zu seinen Vorgängern entwickelt hat.

„Die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit im Spiel liegt irgendwo zwischen Armored Core 3 und Armored Core 5“, lautet seine Antwort. „Aber Armored Core VI wurde so entwickelt, dass es die Änderungen an Geschwindigkeit und Kampfsystem unterstützt. Mit unmittelbaren Geschwindigkeitsschüben und schnellen Tempowechseln erreichen die Kämpfe oft die schwindelerregenden Höhen von beispielsweise Armored Core 4.“

Die gewaltigen Bosskämpfe sind zurück und die metallenen Monstrositäten, denen ihr euch stellen werdet, wirken größer und einschüchternder als je zuvor.

„Es wird eine große Bandbreite mächtiger Gegner in allen Größen und Formen geben“, so Yamamura. „Riesige Kampfhubschrauber, schwer bewaffnete mobile Geschütztürme und unbemannte Abrissmaschinen, die darauf programmiert sind, wahllos Eindringlinge zu zermalmen. Armored Core VI bietet eine Vielzahl explosiver Kampferlebnisse, die Spieler dazu herausfordern, sich allen Widrigkeiten zum Trotz zu behaupten und diese gigantischen, noch sonderbareren Mechs zu bezwingen.“

Neben diesen riesigen Bossen werdet ihr in adrenalingeladenen Duellen auch gegen andere ACs und humanoide Mechs antreten. Und in alter FromSoftware-Tradition sind möglicherweise mehrere Versuche (und ein wenig Experimentieren mit eurer AC-Ausrüstung) erforderlich, um sich die Eigenheiten eines Bosses einzuprägen und sich entsprechend anzupassen. Also bereitet euch besser vor, denn Armored Core VI bietet euch zahlreiche kathartische, explosive Kämpfe, in denen eure Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Die Roboteranpassung ist ein zentrales Element des Armored Core-Erlebnisses. Euch steht eine Auswahl an Teilen zur Verfügung, um die Stärke eures AC zu steigern und zu justieren. Die vier Slots für Waffen– eine in jeder Hand und zwei auf dem Rücken– bieten viel Platz, um mit individueller Ausrüstung zu experimentieren.

Was für Waffentypen gibt es? Bazookas, Gatling-Waffen, berstende Geschosse, Plasmagewehre und weitere langjährige Favoriten. Euch stehen auch einige neue Nahkampfwaffen zur Verfügung.

„Ein Aspekt, auf den wir uns in Armored Core VI konzentriert haben, sind Nahkampfwaffen, die ausschließlich in der linken Hand ausgerüstet werden“, fährt Yamamura fort. „Darunter fallen Clusterbomben, eine Kettensäge oder Impulsklinge, Lanzen und andere ungewöhnlichere Waffen.“ Da es sich bei den Hauptwaffen um Schusswaffen handelt, liegt der Fokus bei Nahkampfwaffen eher auf dieser starken Individualität.“

Und durch individuelle Färbungen und Lackierungen könnt ihr einen einzigartigen AC erstellen, der ganz euch gehört.

Für langjährige Fans von Armored Core gibt es noch mehr gute Neuigkeiten. Die Arena, ein beliebter Modus, in dem ihr eine Reihe von Kämpfen gegen eine Vielzahl speziell angepasster Mechs bestreitet, kehrt in Armored Core VI als simulierte Trainingseinheit zurück.

„Im Spiel sind eine Menge unterschiedlicher AC-Frames und viele bunte Charaktere für den Kampf in der Arena verfügbar, und wir hoffen, dass Spieler sich jedem einzelnen von ihnen entgegenstellen und sich an die Spitze der Rangliste hocharbeiten wollen. Ihr könnt sogar der echten Version dieser Gegner auf Missionen begegnen.“

Das Perfektionieren eurer Kampffähigkeiten wird nicht der einzige Grund sein, warum ihr aufs Schlachtfeld zurückkehren wollt: Die Handlung von Armored Core VI hat mehrere mögliche Enden, und in weiteren Durchläufen erschließen sich sogar noch neue Wege. Dadurch haben Spieler einen Anreiz, die Welt und die Geschichte gründlich zu erkunden. Was wird das Schicksal des Planeten Rubicon schlussendlich sein? Das liegt ganz an euch.

Mit FromSoftware als Entwickler und seiner Zugehörigkeit zu einer lange laufenden Reihe ist Armored Core VI ein Titel, den Fans von intensiven, herausfordernden Actionspielen im Auge behalten sollten.