Armored Core 6: Fires of Rubicon: Release der Mech-Action am 25.8.2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

FromSoftware — gegenwärtig vor allem bekannt als Macher von Dark Souls und Elden Ring – beleben mit Armored Core 6 - Fires of Rubicon eine langlebige Mech-Spiele-Reihe wieder, deren ersten Teil der japanische Entwickler 1997 für die erste Playstation veröffentlichte. Ein neuer Trailer zeigte neben Renderszenen jetzt auch Eindrücke von den Mech-Kämpfen. Zu sehe sind sowohl Armored-Core-Mechs mit leichter Chassis, die durch die Gegend hüpfen, als auch schwere Exemplare mit Kettenrädern statt Beinen. Wie in früheren Ablegern soll der Umbau der eigenen Kampfmaschine passend zu den Anforderungen der Mission eine Rolle spielen. Ebenso waren riesige Maschinen zu sehen, die euch wohl im Spiel als Bosse begegnen könnten. Statt langsam zu stapfen sollen die Mechas in Armored Core 6 relativ flott und wendig sein.

Armored Core 6 strukturiert seine Kampagne in Missionen, die euch aber in weitläufige Gebiete führen sollen. Es wird Missionen geben, in denen ihr auf offenen Schlachtfeldern kämpft und die sehr kampforientiert sind. Manchmal werdet ihr aber auch Datenprotokolle aus Trümmern bergen und andere Nebenziele erfüllen", erklärte Game Director Masaru Yamaura (zuvor unter anderem Lead Designer bei Sekiro) im Playstation Blog.

Spielerisch soll die Angriffsfähigkeit Assault Boost eine größere Rolle spielen, mit der ihr auf Knopfdruck selbst große Distanz zum Gegner überbrückt, was euch den Übergang zwischen Fern- und Nahkampf erleichtern soll. Das soll auch Kombos ermöglichen, indem ihr bei aktiviertem Boost feuert, so den Gegner ins Schwanken bringt, per Impulsklinge den Abstand überbrückt und dann direkt mit einem Hieb nachsetzt. Damit bestätigt Yamamura auch: Es wird eine Gleichgewichtsanzeige geben und wenn ihr den Feind ins Taumeln bringt, wird er sehr verwundbar.

Die Geschichte soll sich um die wertvolle aber instabile Ressource Coral drehen. Obwohl die bereits auf dem Planeten Rubicon eine schwere Naturkatstrophe ausgelöst hat, wollen trotzdem Megakonzerne sich die Vorkommen auf Rubicon sichern.

FromSoftware und Bandai Namco gaben nun auch bekannt, wann Armored Core 6 erscheinen wird: Am 23. August 2023 soll die Mechs startklar sein.