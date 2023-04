PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Mai gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai 2023 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei tolle kostenlose Spiele auf Dich auf Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Star Wars Episode I Racer

Einsteigen und anschnallen: Ab geht die Post beim Podracing der alten Schule aus Star Wars Episode 1! Als junger Anakin Skywalker oder eine*r von über 21 Podracer*innen startest Du die riesigen Düsentriebwerke und beschleunigst auf bis zu 960 Stundenkilometer. In den Rennen rast Du durch und über flammende Methanseen, durch Meteoritenschauer, vorbei an Tusken-Jäger*innen und mehr. Möge die Macht mit Dir sein!

Hoa

Du reist durch die wunderschöne, mythologisch inspirierte Welt von Hoa. Als titelgebende Fee Hoa kehrst Du in Deine Heimat zurück, um dem Land und seinen Bewohner*innen neues Leben einzuhauchen. Der beruhigende, meditative Puzzle-Plattformer wird Dich mit handgemalter Kunst und einem wunderschönen Soundtrack in seinen Bann ziehen. Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied desXbox Game Pass Ultimatekommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold. Zusätzlich hast Du Zugriff auf über 100 tolle Titel auf Konsole, PC, Android, im Browser via Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate jetzt bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft,falls Du bereits Nutzer*in des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.