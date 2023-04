PM: Das sind eure PlayStation Plus Spiele im Mai 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute freuen wir uns, die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Mai zu enthüllen. Die monatlichen Spiele GRID Legends, Chivalry 2 und Descenders stehen PlayStation Plus-Mitgliedern von Dienstag, dem 2. Mai, bis Dienstag, dem 6. Juni, zur Verfügung.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach genauer an.

Willkommen bei GRID Legends: einem High-Stakes-Fahrerlebnis, das aufregenden und unvorhersehbaren Motorsport, unglaubliche Rennvielfalt und eine fesselnde Erzählung kombiniert, die euch mitten ins Geschehen versetzt. Steht im Rampenlicht einer fesselnden Renngeschichte, die von einer Weltklasse-Besetzung, darunter Ncuti Gatwa, in einer bahnbrechenden Extended-Reality-Produktion zum Leben erweckt wird. Stellt euch wilden Persönlichkeiten, Paddock-Politik, Dramen auf der Rennstrecke und dem berüchtigten Ravenwest Motorsport, während eine Dokumentation jeden Moment festhält.

Kehrt in diesem Multiplayer-Ego-Slasher, der von epischen mittelalterlichen Filmschlachten inspiriert ist, zum ultimativen mittelalterlichen Schlachtfeld zurück. Die Spieler werden in die Action jedes ikonischen Moments dieser Ära hineingezogen – erlebt groß angelegte Konflikte in weitläufigen mittelalterlichen Umgebungen, die von Turnierplätzen bis hin zu umfassenden Burgbelagerungen reichen. Wählt euren Spielstil mit 4 Klassen und 12 Unterklassen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Waffen und Fähigkeiten und vielem mehr, und stürzt euch dann kopfüber in atemberaubende filmische Schlachten für 64 Spieler. Die PS5-Version läuft in 4K mit 60 fps.

Descenders ist ein schnelles extremes Downhill-Bike-Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist und über ein tiefgreifendes Physiksystem verfügt, mit dem ihr jede subtile Bewegung eures Fahrers kontrollieren könnt. Nehmt jedes Mal, wenn ihr mit prozedural generierten Levels spielt, verschiedene Sprünge, Steigungen und Hügelbomben an. Verdient euch jedes Mal, wenn ihr spielt, spezielle Mutatoren und findet heraus, welche Fähigkeiten am besten zu eurem Fahrstil passen, und verdient neue Motorräder und Fäden, während ihr euer Online-Rep-System aufbaut.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Montag, den 1. Mai Zeit, um Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Seht euch auch unsere monatliche, von Playstation Plus-Spielen inspirierte Playlist auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.