PM: Die Aktualisierung 1.32 für Gran Turismo 7 bringt vier neue Autos und mehr mit sich (Sony Playstation Blog)

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Die Aktualisierung 1.32 für Gran Turismo 7 erscheint morgen, am 27. April um 7 Uhr MESZ*.

Jaguar XJ220 ‘92

Ein straßentaugliches Gruppe-C-Auto mit atemberaubender Karosserie.

Im Jahr 1988 präsentierte Jaguar bei der British International Motor Show den Prototyp eines eigenen Supersportwagens und 1991 enthüllte man bei der Tokyo Motor Show das finale Modell in Gestalt des XJ220. Der XJ220 verdankt seinen Namen der Höchstgeschwindigkeit, die bei 220 mph (354km/h) lag – zu dieser Zeit bei einem kommerziell erhältlichen Auto unerreicht. Jaguar übertrug die Produktion des XJ220 an Jaguar Sports, einem Joint-Venture mit TWR. TWR entwickelte das Gruppe-C-Auto von Jaguar und leitete das Motorsportteam. Der Prototyp-Motor war ein V12-Saugmotor, aber der XJ220, der in Tokio sein Debüt gab, erhielt einen 3,5-Liter-V6-Turbomotor vom Gruppe-C-Auto XJR11. Das Chassis bestand aus einem Komposit aus Kohlefaser-Kevlar und Aluminium-Waben und gleicht prinzipiell einem Rennwagen. Eine Unterbodenverkleidung, die Bodeneffekt erzeugt, wurde hinzugefügt und der XJ220 war – von mechanischer Seite – wieder ein straßentaugliches Gruppe-C-Auto. Natürlich erhielt das Interieur des Fahrzeugs, wie alle anderen Luxuswagen von Jaguar auch, ein Finish mit den feinsten Materialien. Im Jahr 1993 trat Jaguar mit dem XJ220 in der GT-Klasse des 24-Stunden-Rennens von Le Mans an. Am Steuer saß ein Team aus David Coulthard, David Brabham und John Nielsen, das das Rennen sicher zu Ende fuhr und in seiner Klasse gewann. Einen Monat später wurde der XJ220 jedoch wegen eines Verstoßes gegen die Abgasvorschriften disqualifiziert und der Eintrag in den Geschichtsbüchern wieder gestrichen. Später wurde der XJ220 dem berühmten Rennstall Team Chamberlain anvertraut und nahm weiter an GT-Rennen teil, unter anderem am 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Mercedes-AMG GT3 ‘20

Eine verbesserte und kostengünstigere GT3-Maschine.

Der Mercedes-AMG GT3 basiert auf dem Sportwagen Mercedes-AMG GT, der 2014 beim Pariser Autosalon der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der für die FIA (Fédération Internationale de l‘Automobile) homologierte GT3-Rennwagen tauchte 2016 in der internationalen Motorsportszene auf. Dieses aktualisierte Modell von 2020 wurde 2019 enthüllt und der Fokus lag darauf, seine laufenden Kosten als Kundenrennwagen weiter zu reduzieren. Verbesserungen wie eine höhere Langlebigkeit des Motors und ein besserer Schutz für den Kühler durch eine neu designte Front halfen dabei, die hohen Kosten eines GT3-Autos für Privatteams erschwinglicher zu gestalten. Darüber hinaus wurde die Aerodynamik des Autos verbessert, indem ein Frontsplitter und Winglets sowie ein großer Flügel und ein Diffusor am Heck hinzugefügt wurden. Die Designer haben zudem versucht, das Gewicht des Autos durch den Einsatz von Kohlefaser bei vielen Teilen zu senken. Der untere Teil des Kühlergrills wurde deutlich verbreitert und auch die Vorder- und Rücklichter wurden erneuert. Obwohl es das markante Design des Vorgängermodells beibehält, wurden die Details des Fahrzeugs überarbeitet, damit es dem aufgefrischten Serienmodell entspricht.

Dallara SF23 Super Formula / Toyota ‘23

Dallara SF23 Super Formula / Honda ‘23

Die nächste Entwicklungsstufe der „Super Formula“-Fahrzeuge zielt auf Nachhaltigkeit im Motorsport ab.

Im Frühjahr 2023 erlebte Japans Spitzen-Formelrennserie Super Formula das Debüt des neuen Dallara SF23 Super Formula. Der SF23 nutzt eine Vielzahl neuer Technologien aus dem Motorsport-Nachhaltigkeitsprojekt „SUPER FORMULA NEXT 50“, das von Japan Race Promotion geleitet wird, den Organisatoren der Super Formula. Erstens nutzt die Karosserie des SF23, der auf dem 2019 eingeführten SF19 basiert, von der Firma Bcomp hergestellte Bioverbundwerkstoffe. Dadurch konnten die CO2-Emissionen für die Rohstoffe und den Konstruktionsprozess um 75% reduziert werden, während die Eigenschaften der vorherigen Kohlefaserhülle in Bezug auf Gewicht und Verwindungssteifigkeit beibehalten wurden. Die Rennreifen von Yokohama Rubber wurden ebenfalls mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt. Für die neuen Reifen verwendete man nachhaltige Materialien wie natürlich gewonnene Polymere und recycelten Gummi. Und obwohl sie zu 33% nachhaltig gewonnene Materialien nutzen, erreichen die Reifen dieselben Handling-Eigenschaften wie zuvor. Mit den „Carbon Neutral Racing Tires“ von Yokohama ausgestattet, wird das Fahrzeug zu jener Idealvorstellung von einem CO2-neutralen Rennwagen, die im Projekt „SUPER FORMULA NEXT 50“ umrissen wird. Um ein weiteres der Ziele von „SUPER FORMULA NEXT 50“ zu erreichen, einen erhöhten Unterhaltungswert, wurde auch die Aerodynamik des Autos überarbeitet. Dadurch werden die Fahrer mehr Gelegenheiten haben, ihre Fähigkeiten in hart umkämpften Rennen unter Beweis zu stellen. Bei den Motoren werden die Teams wie zuvor die Wahl zwischen einer Maschine von Toyota oder Honda haben.

Die Super Formula wurde als neues Rennen den Weltstrecken hinzugefügt.

Extra-Menü Nr. 20: „Sammlung: Shelby“ (ab Sammlerstufe 41 und höher)

Extra-Menü Nr. 21: „Sammlung: Alpine“ (ab Sammlerstufe 35 und höher)

„North Yorkshire“ und „Miyazaki“ wurden zu den Empfehlungen hinzugefügt.

