Age of Empires 2 DE: Neuer DLC Return of Rome angekündigt

PC XOne Xbox X

Für Age of Empires 2 - Definitive Edition wurde ein neuer DLC angekündigt. Return of Rome erfüllt einen lang gehegten Wunsch der Age-of-Empires-Fans, denn die Erweiterung bringt die Zivilisationen aus Age of Empires in die Age of Empires 2 - Definitive Edition. Darüber hinaus werden neue Kampagnen zum Spiel hinzugefügt sowie ein neuer Spielmodus ergänzt, der in Multiplayergefechten für mehr Spaß sorgen soll.

Das DLC wird folgende Inhalte umfassen:

17 Zivilisationen: Assyrer, Babylonier, Karthager, Chosonen, Ägypter, Griechen, Hethiter, Makedonen, Minoer, Palmyrer, Perser, Phönizier, Römer, Shang, Sumerer, Yamato sowie - bislang nicht in Age of Empires enthalten - die Lac Viet. Die Römer können erstmals selbst von euch ausgewählt und gespielt werden.

Drei neue, voll vertonte Kampagnen (Sargon von Akkad, Pyrrhus von Epirus und Trajan).

Neuer D3-Spielmodus. Hier steht allen Spielern bis zum Erreichen der Bronzezeit nur eine Einheit zur Verfügung und defensive Strukturen wie Mauern und Türme können nicht errichtet werden. Das sorgt für ein langsameren Start in den Multiplayerpartien, sodass die Kontrahenten ihre Aufmerksamkeit vorrangig auf den Aufbau ihrer Siedlung sowie das Vorbereiten von Taktiken für den weiteren Spielverlauf richten können.

Return of Rome wird bereits am 16.5.2023 erscheinen. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Wer das DLC vorbestellen möchte, erhält auf Steam einen kleinen Rabatt.