Playstation Store: Mai-Rabatte

Ein neuer Sale im Playstation Store begrüßt neben dem Frühling auch einige Angebotspreise rund um beliebte Serien und Einzeltitel wie Police Simulator - Patrol Officers, das Harald Fränkel in einem seiner Kolumnen-Texte geadelt hat. Wer nicht nur Helden des Alltags spielen möchte, kann bei Marvel's Guardians of the Galaxy für 20,99 Euro oder bei Marvel's Midnight Suns in der Digital+-Edition für 39,99 Euro zuschlagen. Einige weitere andere Angebote findet ihr hier - die vollständige Auflistung im Playstation Store. Gültig sind die Angebote bis zum 11. Mai 2023.

Parallel zu obigem Sale angelaufen ist noch die Golden Week mit 444 Angeboten. Unter anderem sind dabei:

Auch diese Angebote sind bis zum 11. Mai erhältlich.

Falls ihr Tipps oder tolle Schnäppchen in den Sales findet, schreibt sie gerne in die Kommentare.