AMD Ryzen 7000: CPUs brennen durch

Es handelt sich nicht mehr um eine Eintagsfliege: Die Berichte über defekte Ryzen 7000-CPUs nehmen zu. Auf reddit.com machte der User Speedrookie mit einer verformten CPU auf das Problem aufmerksam. Sein Exemplar des Ryzen 7800X3D ist schlicht durchgebrannt und das ohne Overclocking. Der Youtube-Kanal Gamers Nexus trat auf den Plan und kaufte diese CPU dem User ab. Ein Analyse-Video wird erwartet.

Roman Hartung, bekannt mit seinem YouTube-Kanal der8auer, bekam von einem Zuschauer einen Ryzen 7900X zugeschickt, der so heiß wurde, dass das Lötzinn zwischen Chip und Heatspreader geschmolzen war. Roman vermutet das aktivierte EXPO-Setting im UEFI als mögliche Ursache für die Defekte. Diese Option ähnelt Intels X.M.P., das RAM-Profile beinhaltet. Bei AMDs AM5-Mainboards lösen sich zusätzlich diverse Limits, so steigt automatisch die Spannung der CPU. Igor Wallossek kommt auf seiner Seite Igor's Lab nach einer Ferndiagnose der reddit-CPU zu dem Ergebnis: "Alle betroffenen Kontakte versorgen die CPU mit der VDDCR (CPU Core Power Supply)."

Asus' Technical Marketing Director Rajinder Gill äußert sich in einer Stellungnahme gegenüber der8auer:

Die am Freitag veröffentlichten UEFI-Updates enthalten einige spezielle Wärmeüberwachungsmechanismen, die wir implementiert haben, um die Mainboards und CPUs zu schützen. Aus diesem Grund haben wir ältere BIOS entfernt, unter anderem auch weil die manuelle vCore-Steuerung in früheren Builds verfügbar war. Wir arbeiten auch mit AMD zusammen, um neue Regeln für die AMD EXPO und die SoC-Spannung zu definieren. Wir werden so schnell wie möglich neue Updates bereitstellen. Bitte haben Sie Geduld mit uns.