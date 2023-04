PM: Wie viele dieser PlayStation Game Fun Facts kennt ihr? (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Last of Us hat über 200 Nominierungen abgeräumt. Davon über 100 für das Spiel des Jahres. Absoluter Rekord.

In Ghost of Tsushima gibt es einen Akira Kurosawa Modus. Der macht das Spiel schwarz-weiß und sorgt mit ein paar Filtern dafür, dass das Spiel so aussieht wie die alten Samurai Filme des Kult-Regisseurs.

Das Spiel basiert übrigens auf dem ersten dokumentierten Angriff auf das japanische Land.

In God of War Ragnarök könnt ihr die Gedichte des Barden Kvasir finden. Jedes der 14 Gedichte ist eine Anspielung auf ein anderes Playstation Game.

Ein anderer Barde, den man im Spiel auch wirklich trifft, ist Ræb. Der wird gesprochen und dargestellt von Bear McCreary. Der Mann, der den Soundtrack des Spiels gemacht hat.

Die Quest “Zwischen den Welten” ist eine Danksagung an den verstorbenen Entwickler Jake Snipes. Dadurch wird die Quests noch um einiges trauriger und die gemalten Herzen umso schöner.

Der offizielle Reveal Trailer von Hogwarts Legacy wurde von Jim Dales Stimme begleitet. Dale hatte zuvor die US-amerikanischen Hörbucher der Harry Potter Romane eingesprochen.

In Batman Arkham Asylum gibt es einen alternativen Game Over Screen mit Bane, in dem er Batmans Rücken bricht. Eine Anspielung auf den ikonischen Comic “Knightfall”

Im Prolog von Arkham City bedroht ein Insasse Bruce Wayne. Das ist Deadshot.

Aber damit nicht genug, auch Azrael beobachtet Bruce Wayne bereits im Intro ganz genau.

Die Statue, mit der man den Uhrenturm in Arkham Knight betritt, ist eine Kopie der Statue, die den Eingang zur Bathöhle der 60er Jahre Serie ermöglicht.

Batman Arkham Knight erschien am selben Tag wie der 1989er Batman Film. Am 23. Juni.

Die Synchronsprecher von Peter Parker und Yuri Watanabe aus Marvel’s Spider-Man sind im echten Leben verheiratet. Daher also die knisternde Chemie.

Bis in das Jahr 2021 gab es neue Anzüge für Marvel’s Spider-Man. Da wurden zwei Anzüge aus dem Film No Way Home hinzugefügt.

Für Gran Turismo 4 wurden echte Rennfahrer engagiert, um das Fahrgefühl zu verbessern.

Die PS3 hatte mit der Blu-Ray ja erheblich mehr Speicher auf den Datenträgern als zuvor. Dennoch war Metal Gear Solid 4 anfangs zu groß, um auf eine Disc zu passen, ehe Kojima noch gezielt Inhalte entfernte.

Die ikonische Nacht- und Wärmesichtbrille von Sam Fisher in Splinter Cell ist in der Realität gar nicht möglich. Die Entwickler wollten es aber unbedingt, da zwei separate Brillen nicht nur spielerisch unhandlich, sondern auch extrem uncool wären.

Brendan O’Brien sprach im ersten Crash Bandicoot alle Charaktere.

In Ratchet & Clank 3 gibt es eine wenig subtile Parodie auf Britney Spears – Courtney Gears.

Die Charaktere Dante und Vergil aus Devil May Cry entlehnen ihre Namen aus der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri. Vor allem aus dem Buch Inferno.

Und da macht es bei manchen vielleicht Klick. Denn auch das gesamte Spiel Dantes Inferno basiert auf der Geschichte.

Devil May Cry war in seiner ersten Version übrigens als Resident Evil 4 angedacht. Als sich das Spiel aber in eine gänzlich andere Richtung entwickelte, wurde daraus ein eigenes Spiel.

Der erste interne Titel für das Spiel war auch nicht Devil May Cry sondern Devil May Care. Ein geläufiges englisches Sprichwort.

Die Killer7 – Magnum aus Resident Evil 4 ist nach einem anderen Spiel von Shinji Mikami, dem Entwickler von Resi, benannt – Killer 7.

Obwohl Resident Evil 4 eigentlich in Spanien spielt, sprechen die Bewohner in der englischen Version mit einem mexikanischen Dialekt.

Im Gegensatz zum Original könnt ihr im Remake den ersten Kampf im Dorf komplett überspringen. Dafür müsst ihr im New Game Plus mit einem Sniper Gewehr auf die Glocke des Kirchturms schießen und alle Gegner waren nicht mehr gesehen.

Ähnlich wie God of War 2018 und God of War Ragnarök hat auch das Remake von Resident Evil 2 abseits vom Startbildschirm keinerlei Ladezeiten.

Wenn ihr in jeder Mercenaries Mission von Resident Evil 8 einen Doppel-S-Rang schafft, bekommt ihr als Belohnung ein Lichtschwert mit dem ihr dann das Spiel durchzocken könnt.

Das Design der Bouncer Big Daddys aus BioShock basiert auf einem französischen Taucheranzug.

Die Little Sisters waren nicht immer kleine Mädchen. Frühe Designs zeigen… Mäuse… Schleime… Oder was auch immer das hier ist.

Der Bloodborne Boss Amygdala verdankt seinen Namen dem Teil unseres Gehirns, der für die Angst verantwortlich ist. Passend.

Die Rasse von Jaro Tapal, dem Jedi Meister von Cal Kestis aus Fallen Order basiert auf den ersten Konzeptzeichnungen von Chewbacca.

Einige Ponchos aus Fallen Order sind spannende Anspielungen. So soll der Starfighter Poncho an das Outfit der Rebellen Piloten erinnern.

Oder der Homestead Poncho, der an die Deckenmalerei von Onkel Owens Haus angelehnt ist.

Aber auch die BD-1 Skins haben lustige Ideen. So ist der “Day of the Dianoga” Skin eine Anspielung an den LucasArts Klassiker Day of the Tentacle.

Ron Gilbert kündigte “Return to Monkey Island” am 01.April 2022 in einem Blog an. Zu seiner Freude glaubten viele Leute nicht, dass die Ankündigung echt war. Was sie am Ende bekanntlich doch war.

In Red Dead Redemption 2 werden die Hoden von männlichen Pferden kleiner, wenn es kalt ist… Details.

Mit 96 Gigabyte ist Red Dead Redemption 2 das größte Spiel auf der PS4.

Ihr könnt außerdem einem Vampir begegnen. Oder zumindest einem Möchtegern-Vampir.

Filmfans dürften die Entwicklungen des dritten Kapitels von Red Dead Redemption 2 wiedererkannt haben. Denn die ist sehr nah dran am Kult-Western “Für eine Handvoll Dollar”.

Red Dead Redemption beinhaltet über 500.000 Zeilen an Dialog und über 300.000 Animationen.

Alle Kuchen in Death Stranding wurden von den Entwicklerinnen und Entwicklern selbst gebacken, gescannt und dann gegessen.

In Horizon Forbidden West findet ihr eine Anspielung an ein anderes Game an dem das Entwicklerstudio Guerrilla Games mitgearbeitet hat. So findet man in Horizon die Waffen aus Kill Zone.

Es gibt Anspielungen auf Death Stranding in Horizon Zero Dawn. Wie zum Beispiel diese Halskette, die der von Norman Reedus entspricht.

Aber es gibt noch andere Spieleübegreifende Easter Eggs. Man kann zum Beispiel einen Firefly Anhänger in Uncharted 4 finden.

Oder in Uncharted 4s Flashback Sequenz feststellen, dass diese Pillen von der gleichen Apotheke stammen, die wir aus dem Left Behind DLC von The Last of Us kennen.

Auch sehen wir im Uncharted 4 Epilog dieses Poster. Und das sollte The Last of Us Fans doch bekannt vorkommen.

Und im Spielzeugladen in The Last of Us lässt sich unter anderem ein Uncharted-Brettspiel finden.

Trevors Synchronsprecher Steven Ogg soll seine VoiceOvers in Unterwäsche gemacht haben, damit er sich besser in seinen Charakter einfühlen kann.

Trevors Auto ist übrigens nach Steven Oggs Sohn benannt – Bohdi.

Wenn man darauf achtet, merkt man, dass Michael sich immer zu der Person auf seiner rechten Seite dreht. Das liegt daran, dass sein Synchronsprecher auf dem rechten Ohr taub ist und sich beim Motion-Capturing dementsprechend immer so dreht, dass er seine Partner besser versteht.

GTA 5 wurde pünktlich zum 10 Jährigen Jubiläum von GTA 3 angekündigt.

Franklins Synchronstimme Shawn Fonteno ist der Cousin von CJs Synchronsprecher Young Maylay.

Wenn ihr auf dem Handy in GTA 5 diese Nummer eingebt, explodiert das Telefon und ist danach im Dark Mode.

Während der Produktion nannte Rockstar das Spiel “Rush”, um die Entwicklung geheim zu halten.

GTA 5 hat sein gesamtes Budget nur durch die Vorbestellungen wieder reingeholt.

Bei der E3 2015 Demo von Uncharted 4 gab es technische Probleme, wodurch Nathan sich nicht bewegte. Wenn man sich an genau dieser Stelle für ein paar Sekunden nicht bewegt, bekommt ihr dafür eine Trophäe.

Uncharted 4 ist das erste Spiel der Serie, in dem nicht Fuck (gepiept) gesagt wird.

Wenn ihr in Kapitel 11 in dieses Gebäude lauft, erwähnt Nathan das Land Arstotzka. Ein fiktionales Land aus dem Spiel “Papers Please”.

Wenn ihr das Nummernschild des Jeeps umdreht, steht dort Elena.

Erinnert euch dieser junge Pirat etwa an jemanden? Richtig, das ist eine Anspielung an Guybrush Threepwood aus Monkey Island.

Aber auch in Star Wars The Force Unleashed 2 gibt es eine Anspielung an unseren Lieblingspiraten. In Form einer Statue und eines Kostüms.

Bevor die Autorin Amy Henning Naughty Dog verließ, war Nathans Bruder Sam als Bösewicht für Uncharted 4 angedacht.

In Portal 2 könnt ihr eine Ausstellung mit Wissenschafts-Projekten zu Kartoffeln finden. An sich schon eine Anspielung an das Schicksal von Glados.

Aber nicht nur das: Ihr findet auch ein Projekt von Chell. Der Protagonistin. Was nahelegt, dass sie entweder die Tochter eines Aperture Mitarbeiters oder sogar von Aperture CEO Cave Johnson selbst ist.

Außerdem findet ihr dieses Gemälde von Cave Johnson und seiner Assistentin Caroline. Hier sagt Glados, dass die beiden ihr so bekannt vorkommen. Das liegt daran, dass der Kern, der Glados betreibt auf Caroline basiert.

Im Laufe der Portal 2 Geschichte könnt ihr gelegentlich die Protagonisten des Coop Modus, Atlas und P-Body, in der Ferne erspähen.

In einem Ende von Heavy Rain kauft sich Ethan Mars am Ende ein Apartment von einem Freund. Es ist das Apartment von Lucas aus Fahrenheit. Ein weiterer Hinweis auf ein gemeinsames Universum.

da es in der Geschichte um eine junge Schauspielerin geht, die mithilfe von Horrorfilmen durchstarten will.

Außerdem ist der Name Finch streng genommen falsch. Da es sich um eine norwegische Familie handelt, müsste es eigentlich Finke heißen.

In Miltons Raum findet man vor allem schwarz-weiße Gemälde und gelbe Fußabdrücke. Eine Anspielung an The unfinished Swan. Ein anderes Spiel der Entwicklerinnen und Entwickler von What Remains of Edith Finch.

Wenn ihr Legion, ein Teammitglied aus Mass Effect 2, für mehrere Sekunden alleine lasst, beginnt er den Roboter zu tanzen. Passend.

Die Voice Actor von Big Boss und Solid Snake aus Metal Gear Solid 4 sind auch im echten Leben Vater und Sohn.

Alle Szenen, in denen Sonny Spiegeleier brät, sind reale Aufnahmen, da es nicht gelang, die Eier akkurat zu animieren. Es dauerte aber wohl Ewigkeiten bis man zufriedenstellende Ergebnisse bekam. Alle Eier wurden von den Entwicklerinnen und Entwicklern gegessen. Für Kojima müsste man arbeiten.

Mit einer Länge von 71 Minuten hält Metal Gear Solid 4 den Weltrekord für die längste Folge von Cutscenes an einem Stück.

God of War 3 hat ein paar Ungereimtheiten mit der griechischen Mythologie. So kämpft Helios im Spiel an der Seite der Götter, war aber eigentlich einer der Titanen.

Diese kleinen Wesen nennen sich Vagrants und sind eines der kryptischsten Wesen und Mechaniken aus Dark Souls 1. Sie entstehen immer, wenn ein anderer Spieler mit einem hohen Humanity Counter stirbt und werden dann in eine andere Welt geschickt.

Ebenso spannend ist, dass ihr das Läuten der Glocken von anderen Spielern hören könnt, wenn ihr online seid.

Ursprünglich sollte Dark Souls einmal Dark Race heißen. Jedoch wollte man Kontroversen um den Namen vermeiden. Als nächstes stand Dark Ring im Raum, ehe man sich doch auf Dark Souls einigte. Der offensichtlichste Namen, angesichts des spirituellen Vorgängers Demon’s Souls.

Auch unterstützt Hera Hercules im Spiel. Obwohl sie ihn in der Mythologie eigentlich hasst.

Zu Beginn dachte man darüber nach, dass Kratos Zeus in den ersten Minuten von God of War 3 tötet und sich das Spiel mit dem Machtvakuum auseinandersetzt. Dabei hätte Kratos unter anderem auch Thors Hammer als Waffe geführt.

Die Sounds, die von den Ghasts aus Minecraft gemacht werden sind verzehrte Mauzer der Katze eines Entwicklers.

Der Enderman aus Minecraft basiert auf der urbanen Legende des Slendermans.

Der kleinste Mob in Minecraft sind Baby Schildkröten. Nawwwww.

Ein Boot auf Eis ist deutlich schneller als ein Boot auf Wasser. Warum? Man weiß es nicht genau. Da es aber bis heute nicht behoben wurde, ist es wohl Absicht.

Im Intro zu Crash Bandicoot 2 fliegt ein auffällig unauffälliger Komet vorbei. In diesen Kometen ist das Naughty Dog Logo eingraviert. Schwierig zu sehen, aber da! Wie meine Leistung hier im Büro.

In selbiger Szene kann man sehen, wie Coco auf ihrem Laptop eine Cutscene aus Uncharted 4 schaut. Sie schaut die Szene in der Nathan und Elena Crash Bandicoot zocken. Inception war gestern.

Die Querverweise hören aber noch nicht auf. Im Intro von Crash Bandicoot 3 sieht man ein eingerahmtes Bild von Herrn Drake. Süß.

Wenn man lange genug im Startbildschirm von Stray wartet, wird der Katze unten links im Bild scheinbar langweilig. Sie widmet euch nämlich einen gruseligen Blick. Schaurig.

Ne Runde Billard gefällig? In Stray könnt ihr das spielen. Naja, mehr oder weniger. Zumindest kommen die Kugeln wieder zurück gerollt.

In Detroit: become human müsst ihr ein Symbol für den Widerstand wählen. Eines der 4 Symbole kennt man aus Beyond two souls

In Ratchet and Clank 2 machen Ratchet und Clank die Pose Jax and Daxter nach.

Die Assassin’s Creed Reihe war eigentlich als neuer Teil für Prince of Persia geplant. Prince of Persia: Assassins.

Ursprünglich hätte es gar keinen Vaas in Far Cry 3 gegeben. Der Antagonist hieß anfangs Bull und wäre ein ganz anderer Bösewicht geworden. Jedoch entschloss man sich, nachdem Michael Mando vorsprach, dafür einen bipolaren Psychopathen als Bösewicht zu schreiben.

Der Nebel in Silent Hill war zuvorderst keine Game Design Idee, sondern sollte fehlende Hardware-Leistung kaschieren.

Die Synchronsprecherin von Ashley Graham in Resident Evil 4 sprach auch eine Figur aus Spongebob Schwammkopf: Sandy Cheeks. Zumindest die der englischen Version.

Jar Jar Binks ist in Star Wars: The Force Unleashed eincarboniert worden und ihr könnt den Gungan sogar finden und voller Trauer betrachten. Uff, hoffentlich ist das nicht kanonisch.

In Ghostwire: Tokyo kriegt man ein Fallout artiges Outfit, nachdem man die side-quest “Crimson Moon” durchgezockt hat.

In Fallout 4 gibt es eine JAWS Anspielung. Da schnabuliert ein mutierter Delfin nämlich ein Skelett, mit demselben Outfit wie Quint. Oder es ist einfach Quint. Wer weiß.

In GTA Vice City gibt es ein Easter Egg. Wortwörtlich.

Welche Fun Facts haben wir vergessen? Verratet uns euren liebsten Fun Fact in den Kommentaren!