Randal's Tuesday: Kickstarter-Kampagne zum Adventure-Prequel gestartet

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Fast zehn Jahre nach dem Erscheinen des Zeitschleifen-Abenteuers Randal's Monday (im Test, Note: 7.0) könnte bald ein erneutes Déja-Vu mit dem Anti-Helden aus dem ersten Teil auf euch zukommen. Um dies zu ermöglichen, haben Nuclear Tales eine Kickstarter-Kampagne zu Randal's Tueday gestartet, und hoffen nun auf einen Mindestunterstützungsbetrag von 30.000 Euro.

Das 2D-Point-and-Click-Adventure spielt vor den Ereignissen aus dem ersten Teil. Diesmal sollt ihr das gruselige Geheimnis der Universität, an der ihr studiert, lüften. Dabei werdet ihr für eine abscheuliche Tat beschuldigt, die ihr gar nicht begangen habt. Im Gegensatz zu Randals' Monday steuert ihr in Randal's Tuesday nicht nur den namensgebenden Randal, sondern auch seine Kumpels Matt und Charlie, was gleichzeitig unterschiedliche Rätsel-Lösungsansätze mitbringen soll.

Bei den Stretch Goals winken ab 90.000 Euro eine deutsche Übersetzung, ab 120.000 Euro sollen die Konsolen-Versionen sichergestellt sein. Wenn ihr das Projekt unterstützen und als Gegenleistung eine digitale Lizenz bekommen möchtet, müsst ihr mindestens 15 Euro investieren. Läuft alles nach Plan, soll Randal's Tuesday im Oktober 2024 ausgeliefert werden.