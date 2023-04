Neues Call of Duty angekündigt – als Brettspiel

andere

Der Hersteller Arcane Wonders will mit Lizenz von Activision Call of Duty auf die Spieltische bringen. Die Brettspielumsetzung soll Figuren aus dem 2019er Call of Duty - Modern Warfare (im Test, Note 9.0) als 35mm-Miniaturen enthalten und ungefähr zu der Ära spielen. Wie Arcane Wonders gegenüber Polygon angab, soll das Feeling der Spielvorlage durch neuartige Mechaniken für Kampf, Bewegung und Sichtlinien adaptiert werden – dabei sollen die Regeln gleichzeitig entschlackt sein, Tabellen oder Lineale wie bei miniaturenlastigen Wargames soll es nicht geben.

Das Basis-Set für 50 US-Dollar ist ein Zwei-Spieler-Titel, man solle jedoch zwei Sets kombinieren können, um zu viert zu spielen. Im Sommer soll eine Kickstarter-Kampagne zum Brettspiel gestartet werden, der Release soll zum Weihnachtsgeschäft 2024 erfolgen.