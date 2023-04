Shadows of Doubt: Prozeduraler Noir-Krimi startet im Early Access

Murder Mystery mit Zufallsfaktor

PC

Teaser Im spielbaren Neo-Noir-Krimi werdet ihr mit zufälligen Fällen in einer Stadt konfrontiert, in der alle NPCs einen Tagesablauf besitzen sollen. Ein Publisher bereut, den Indie-Titel abgelehnt zu haben.

Mit Shadows of Doubt ist ein ungewöhnliches Detektivspiel in den Early Access gestartet. Darin erkundet ihr als Privatdetektiv eine verruchte Großstadt auf der Suche nach einem Serienmörder. Ihr erlebt aber nicht einen vordefinierten Neo-Noir-Krimi, sondern die Stadt im Voxel-Stil ist ein randomisierter Schauplatz. Mit einer Mischung aus prozeduraler Generierung und händisch designten Elementen erwartet euch so bei jedem Durchgang eine neue Variante der Stadt mit neuen Bewohnern.

Shadows of Doubt betont zum einen seinen Simulationsaspekt, so besitze jeder Bewohner der Spielwelt einen Namen, eine Wohnung und einen Tagesablauf. Zum anderen wird die Freiheit der Spieler beim Ermitteln unterstrichen: So könnt ihr etwa in Wohnungen einbrechen, Sicherheitssysteme hacken, Leute durch Bestechung zum Reden animieren oder eine Reihe hilfreicher Gadgets kaufen.

Die bisherigen Steam-Rezensionen fallen zu 88 Prozent positiv aus. Angetan vom Spiel zeigt sich auch Fernando Rizo, Gründer und CEO des Publishers Modern Wolf. Der teilte nämlich eine Anekdote auf Twitter, wonach es ihn heute noch verfolge, dass Modern Wolf damals nicht Entwickler ColePowered Games für Shadows of Doubt unter Vertrag genommen habe. Der Grund: Ein Kollege mochte es nicht, dass die Schleichen-Funktion auf der C-Taste lag. Wie er weiter ausführte ging es der Person nicht darum, die Funktion auf eine andere Taste zu legen. Ihrer Meinung nach war es Schleichen auf Tastendruck insgesamt veraltet und Figuren sollten sich kontextsensitiv automatisch ducken.