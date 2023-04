PM: Call of Duty: Modern Warfare 2 – So dominiert ihr auf Pelayo’s Lighthouse und Black Gold (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Saison 3 von Call of Duty: Modern Warfare II ist in vollem Gange! Unter anderem sind zwei neue 6v6-Maps hinzugekommen, die für neue Spannung im Multiplayer sorgen. Wie ihr auf ihnen erfolgreich spielt, erfahrt ihr jetzt.

Ihr kämpft inmitten eines wütenden Sturms. Das eigentliche Donnerwetter findet aber im großen Hauptgebäude statt, das sich im Zentrum befindet. Lasst auf dem Weg dorthin aber bloß nicht die verschiedenen Häuser aus dem Auge! Hier wartet schon der ein oder andere Camper auf euch.

Das Hauptgebäude eignet sich ideal dazu, Fallen zu platzieren. Es lohnt sich zudem, ein Wachgeschütz an einer günstigen Position aufzustellen. Ansonsten könntet ihr innerhalb der Räumlichkeiten eine Bombendrohne verwenden.

Eine weitere wichtige Location sind die Docks. Sobald ihr euch ihnen nähert, solltet ihr zu einer Waffe mit größerer Reichweite wechseln. Gerade die Sniper unter euch dürften hier ihren Spaß haben.

Im Norden der Karte findet ihr den Hubschrauberlandeplatz. Klettert auf den Hauptrotor des Luftfahrzeugs, um einen Ausblick auf die gesamte Map zu erhalten und Gegner zu sichten. Die Felsvorsprünge könnt ihr übrigens hervorragend als Deckung nutzen.

Welche Ausrüstung lohnt sich?

Den einen Moment müsst ihr euren Feind auf weite Entfernung bekämpfen, im nächsten Moment steht der Gegner wiederum direkt vor euch. Rüstet deshalb den Perk Overkill aus, um für jede Situation gewappnet zu sein!

Eiltempo ist eine lohnenswerte Alternative, weil ihr schnell zwischen den verschiedenen Machtpositionen hin- und herrennen könnt. Damit sind Stellen gemeint, wo die Operator leichtes Spiel haben. Ebenfalls lohnenswert ist Vogelblick, das nicht nur eine größere Minimap zeigt, sondern auch die Richtung des Gegners verrät.

Kurz zu den Waffen: Kampfgewehre sind im Freien besonders effektiv. Dazu zählt beispielsweise die neue Cronen Squall. Als Zweitwaffe bietet sich eine MP für den Häuserkampf an.

Um gleich noch eure Mates zu unterstützen, solltet ihr auf den taktischen Ausrüstungsgegenstand Scout-Zielfernrohr setzen. Damit findet ihr Spieler des gegnerischen Teams und macht sie für euer Team sichtbar. Wer Kaltblütig ausgewählt hat, ist davon natürlich ausgenommen. Also, verlasst euch nicht zu sehr darauf.

Bei den Abschussserien kann sich der Mörserschlag lohnen. Geeignete Ziele sind der Hubschrauberlandeplatz und die Docks.

Und das Field Upgrade? Nehmt am besten den Airdrop-Rauch, wodurch ihr euch unbemerkt fortbewegen könnt. Hebt euch diese Option aber für den richtigen Moment auf, da die Abklingzeit hoch ist.

Was es sonst noch zu beachten gilt

— Achtet stets auf die Fenster! Viele Spieler warten nur darauf, von dort aus jemanden abzuschießen.

— Dank der vielen sicheren Orte könnt ihr problemlos gegnerische Drohnen und ähnliches vom Himmel schießen. Nutzt das, um die Aufklärung des Feindes zu unterbinden.

— Die westliche Route bietet euch mehr Deckungsmöglichkeiten als die östliche.

— Wer es sich gemütlich machen möchte: Neben dem Hubschrauberplatz findet ihr eine Werkstatt. Klettert hier auf den Dachboden, um den nördlichen Abschnitt der Karte zu überblicken.

Es wird stockdunkel: Mitten in der Nacht bekämpft ihr die verfeindete Fraktion in einer bekannten Location aus Al-Mazrah. Hier müsst ihr eure Nachtsichtbrille einschalten und Wärmebildgeräte nutzen, um erfolgreich zu sein.

Diese Ausrüstung lohnt sich

Scharfschützen dürften auch hier gut klarkommen. Die langen Sichtlinien laden dazu ein, die Gegner aus großer Distanz auszuschalten. Vielleicht spornt euch diese Map ja dazu an, die neue FJX Imperium anzutesten. Es ist der altbekannte Fan-Liebling Intervention, der unter neuem Namen zurückgekehrt ist.

Ein lohnender Bonus-Perk ist Kundschafter. Dadurch vermeidet ihr es, in Fettnäpfchen der Gegner zu treten. Habt ihr ein gegnerisches Ausrüstungsteil gefunden, solltet ihr es unbedingt für euer Team markieren. Außerdem könnt ihr sie hacken, um den Spieß umzudrehen.

Als ultimatives Perk ist Geist überaus nützlich. Wegen der Dunkelheit verwenden viele Spieler UAVs und ähnliches, was ihr dadurch umgehen könnt.

Welche Abschussserie ihr wählen solltet? Wegen des flachen Geländes ganz klar den Wheelson.

Um den Feind ausfindig zu machen, schlagen wir das Field Upgrade Aufklärungsdrohne vor. Informationen können auf einer größeren Karte wie dieser den Unterschied ausmachen – besonders, wenn es finster ist.

Sonstige Tipps

— Im Erdgeschoss des Hauptlagers geht die Post ab. Herrscht euch hier zu viel Tumult, dann klettert auf eines der beiden Dächer. Darüber könnt ihr das Gebäude vom obersten Stockwerk betreten.

— Ab in die Hocke mit euch! Dadurch umgeht ihr den Bewegungsmelder. Gefällt euch diese Taktik, solltet ihr “Eiltempo” ausgewählt haben. Dadurch bewegt ihr euch in geduckter Haltung schneller fort.

— Umgeht den Bewegungssensor des Kontrollraums: Begebt euch außerhalb des Kampfbereichs und flitzt die Außenwand entlang! Dank des taktischen Sprints reicht die Zeit aus.

— Habt stets im Kopf, dass ihr eure Nachtsichtbrille ausschalten könnt. In den hellen Bereichen ist das für viele Spieler angenehmer.

Nutzt ihr die empfohlenen Ausrüstungsteile und genannten Tipps, kann fast nichts mehr schiefgehen. Also stürzt euch in die Schlacht und holt den Sieg!