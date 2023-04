Immortals of Aveum: 6 Minuten Gameplay zum Magie-Shooter

PC Xbox X PS5

Electronic Arts hat einen weiteren Trailer zu Immortals of Aveum veröffentlicht. Der Shooter aus dem von Industrie-Veteranen gegründeten Hause Ascendant Studios macht euch zum Mitglied eines Elite-Ordens von Kampfmagiern, die in einem ewigen Krieg kämpfen. So erlebt ihr aus der Ego-Sicht wie in einem Shooter, allerdings setzt ihr Magie gegen eure Feinde ein. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen 6 Minuten an Gameplay-Material.

Imortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.