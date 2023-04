PM: In My Time at Sandrock vereinen sich Städtebausimulation und Action-Adventure (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was einmal als DLC von My Time at Portia gedacht war, ist mittlerweile ein viel größeres Projekt mit dem Namen My Time at Sandrock. Ab diesem Sommer können PlayStation-Spieler auf PS4 und PS5 die Stadt Sandrock erkunden, ein Stadt-Staat, der sich in der Eufaula-Wüste innerhalb der Allianz Freier Städte befindet. Spieler, die bereits den Vorgänger kennen, können sich auf ein frisches und dennoch vertrautes Erlebnis freuen, während Anfänger sich ganz entspannt in das Gameplay und die Menschen in Sandrock verlieben können!

Sobald die Spieler ihren Charakter erschaffen haben, treffen sie als gerade angeheuerter Handwerker in Sandrock ein. Bei ihrer Ankunft müssen sie schnell lernen, dass die einst blühende Metropole nicht mehr als eine heruntergekommene Stadt ist, in der Wasser und Holz Mangelware sind. Die Aufgabe der Spieler ist es, gemeinsam mit den Bewohnern der Stadt zu neuem Glanz zu verhelfen. Während dieser Reise könnt ihr die Aussicht auf Hochebenen, tiefe Canyons, weite Wüsten und atemberaubende Ruinen genießen!

Landwirtschaft ist nur eine von vielen Aktivitäten in Sandrock

Um in My Time at Sandrock voranzuschreiten, müssen Spieler Story-Missionen abschließen. In Story-Missionen müssen die Spieler etwas bauen oder wieder aufbauen, das in der Stadt schief gelaufen ist. So müssen zum Beispiel Materialien gesammelt werden, um den Wasserturm wieder aufzubauen oder um nach einem Sandsturm die Bühne zu reparieren, die sich vor dem Blue Moon Saloon befindet. Nachdem eine Story-Mission abgeschlossen ist, wird den Spielern im Spiel ein paar Tage Pause gegönnt. In dieser Zeit können die Spieler Aufträge abschließen, um Geld zu verdienen, Beziehungen zu den Stadtbewohnern aufbauen oder einfach die Welt erkunden!

Dank eurer Werkstatt wird die Rettung von Sandrock ein Kinderspiel

Der Hauptfokus in Sandrock liegt auf der Werkstatt, die dem Spieler als wichtigste Ausgangsbasis dient. Hierher bringen Spieler Materialien und Relikte, die sie überall auf der Karte gesammelt haben, und die ihnen dabei helfen, Aufträge der Stadtbewohner oder der Regierung abzuschließen. Indem Spieler immer mehr Aufträge abschließen, können sie die Maschinen in ihrer Werkstatt verbessern, den Raum mit Möbeln gestalten und sogar ihre eigenen Designs für Dekorationen anfertigen. Dadurch zieht es mehr Industrie in die Stadt, was wiederum dazu beiträgt, dass die Werkstatt des Spielers zur besten Werktstatt in der gesamten Region wird!

Der Spieler kämpft gegen einen Geegler Präsidenten und einen Geegler-Manager

Das Kampfsystem in My Time at Sandrock ist nicht nur frisch, sondern fühlt sich dieses Mal auch richtig gut an. Spieler werden auf unterschiedliche Arten von Gegnern stoßen, darunter Monster, Roboter, Banditen und mehr! Gegner nutzen ihre Intelligenz für koordinierte Angriffe, daher müssen Spieler ihre Bewegungen vorhersehen für einen erfolgreichen Gegenangriff. Achtung vor großen Gegnern, da sie Spieler mit einem harten Schlag durch die Luft segeln lassen können! Plant eure Angriffe mit Nahkampfwaffen oder entscheidet euch dafür, etwas auf Abstand zu bleiben.

Gegner finden sich in den gefährlichen Ruinen, aber es gibt noch zwei weitere Dungeon-Typen, die es zu erkunden gilt. Zum einen gibt es die Verlassenen Ruinen, ein Dungeon, in dem es keine Feinde gibt und in dem Spieler gefahrlos Mineralien und Relikten abbauen können. Zum anderen gibt ese noch die Halberkundeten Ruinen, die sowohl ein Bergbaugebiet, als auch Feinde bieten. Dungeons werden freigeschaltet, wenn Spieler Story-Missionen abschließen und eignen sich, um große Mengen an Charakter-ERF zu erhalten oder hochwertige Materialen, die benutzt werden, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

My Time in Sandrock zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass Spieler romantische Beziehungen mit anderen Charakteren im Spiel führen können. Spieler können sich verabreden, heiraten, Kinder bekommen und darüber hinaus eine Serie an tiefgründigen Story-Missionen abschließen, für jeden Charakter, mit dem sie eine Beziehung führen möchten. Wer eine romantische Beziehung führt, kann bewegende Momente in der Geschichte freilegen und seinem Charakter dabei helfen, sich weiterzuentwicklen.

Allerdings dürfen Spieler bei all ihren Bau- und Renovierungsvorhaben nicht die ständig drohende Gefahr in Form des boshaften Logan und seiner Banditenbande außer Acht lassen, die sämtliche Aufgaben erschweren. Das Spiel bietet eine tiefgründige und fesselnde Geschichte, die voller Überraschungen steckt und von der sich die Spieler wünschen werden, das sie nie zu Ende geht.

„My Time at Sandrock baut auf die beliebten Spielmechaniken aus My Time at Portia und führt gleichzeitig neue Features und Spielverbesserungen ein, die Fans der Reihe lieben werden“, sagt Aaron Deng von Pathea Games. „Wir freuen uns, dass die Spieler die einzigartige Geschichte, Charaktere und Mechaniken von My Time at Sandrock erleben könnnen, und wir empfehlen es allen, in das Spiel einzutauchen und sich an den Wiederaufbau der Wüstenoase zu begeben.“