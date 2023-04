Street Fighter 6: Solo-Kampagne vorgestellt // Demo verfügbar

PC Xbox X PS4 PS5

Mit einer halbstündigen Showcase-Präsentation hat Capcom neue Einblicke in Street Fighter 6 gewährt. Moderiert von Entwicklern wie Game Director Takayuki Nakayama und Rapper Lil Wayne gab es Gameplay zur "World Tour" genannten Story-Kampagne zu sehen, in dem ihr einen eigenen Avatar erstellt, einkleidet und Kämpfe in der Spielwelt ausfechtet. Dazu steigt ihr im Level und steigert die Werte eures Alter Egos. Die bekannten Kämpferinnen und Kämpfer aus dem Kader treten dabei als Meister auf, deren Kampfstil ihr erlernen könnt. Diese treten auch in den Cutscenes der Geschichte auf. Dazu gibt es Eindrücke aus den weiteren Spielmodi und Neuerungen. Dazu wurden schon vier neue Kämpfer für den ersten Season Pass angekündigt: A.K.I., Ed, Rashid und der beliebte Akuma.

Dazu könnt ihr schon vor Release Street Fighter 6 ausprobieren. Auf PS4 und PS5 ist bereits jetzt eine Demo verfügbar, die ab dem 26. April 2023 auch für PC und Xbox Series S|X erscheint. In der Demo stehen Luke und Ryu zur Verfügung und ihr könnt den Anfang des World-Tour-Modus spielen.